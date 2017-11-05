Еще раз о светоотражателях

Подробности Опубликовано: 05.11.2017 08:57 Автор: ОД

В ситуации, когда водители позволяют себе много лишнего, например, лихачить в городе при хороших дорогах и в отсутствие искусственных препятствий высокой скорости проезда, пешеходы и велосипедисты должны быть особенно бдительны при переходе дорог. Кроме вас, о вашей безопасности не побеспокоится никто - это реальность.

"По статистике ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна, наезд на пешехода и велосипедиста - один из распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Как правило, основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии своевременно увидеть вышедших на проезжую часть людей.

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

В темное время суток, чтобы избежать наезда на пешехода без светоотражателя, у водителя есть всего чуть больше секунды. Очень часто этого бывает недостаточно, чтобы избежать наезда на пешехода. Светоотражатель прикрепляется на одежду или велосипед и делает вас заметнее в сумерках и темноте, это резко снижает риск попасть в ДТП.

Водитель, который едет с включенными фарами дальнего света, видит пешехода, идущего в темноте без светоотражателя, - на расстоянии не более 100 метров, а пешехода, идущего со светоотражателем, - на расстоянии до 300 метров.

Помните, что водители раньше заметят на вечерней или ночной дороге людей со светоотражающими элементами и у них будет больше времени, чтобы притормозить в случае необходимости, и пропустить пешехода, предотвратить наезд на велосипедиста либо просто быть аккуратнее. Если же пешеход, не имеющий при себе светоотражающих элементов, попадет в дорожно-транспортное происшествие, вина за аварию может быть возложена на него.

Старайтесь приобретать верхнюю одежду со встроенными светоотражающими элементами. Сапоги, шапочка, куртка, комбинезон. Желательно, чтобы "полоски" или пластиковые вставки были на каждом предмете верхней одежды. При отсутствии такой одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах.

Значки и подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую. Самоклеющиеся наклейки могут быть использованы на различных поверхностях (искусственная кожа, металлические части велосипедов, колясок и т.д.). Браслеты из ПВХ пленки бывают двух типов - на липучке и фиксирующиеся с помощью самозахватывающейся пружины.

Светоотражатель - это ваша безопасность на дороге, а не просто безделушка!"

Начальник ОГИБДД по г.о. Дубна, Юрий Петрушенко