29 октября отменят "летние" электрички

Подробности Опубликовано: 19.10.2017 08:25 Автор: ОД

График движения пригородных электричек, соединяющих столицу с Подмосковьем, изменится 29 октября с переходом на зимний режим работы. Отменяются рейсы электропоездов, назначенных дополнительно в весенне-летний период.

В частности, на Савеловском направлении больше не будут ездитьбольше не будут ездить четыре поезда выходного дня: № 6104 Москва - Большая Волга в 08:23, № 6107 Большая Волга - Москва в 11:58, № 6314 Москва - Савелово в 15:39 и № 6321 Савелово - Москва в 18:14.

Напомним, что с 9 октября частично возобновлено движение электричек с вокзала "Дубна". В связи с этим утренние автобусы маршрута

№ 415 в 05:30 и 07:00 на вокзал "Дубна" больше не заезжают.