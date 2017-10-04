"112" и "Эра Глонасс" объединились для помощи в ДТП

Подробности Опубликовано: 04.10.2017 16:38 Автор: Кирилл Свояков

С июня этого года, когда начали объединяться системы "112" и "ЭРА ГЛОНАСС", операторы "Системы-112" приняли более 400 вызовов на ДТП, которые поступили с оборудования "ЭРЫ ГЛОНАСС".

Благодаря интеграции двух систем сотрудники "112" направляют экстренные службы на место аварии, даже если о происшествии не сообщили участники или свидетели - например, если водитель и пассажиры находятся без сознания.

"ЭРА ГЛОНАСС" автоматически подает сигнал бедствия при срабатывании датчиков удара напрямую оператору ближайшей диспетчерской службы, после чего оператор немедленно, не выясняя никаких подробностей, обязан отправить на место ДТП автоинспекторов и скорую помощь.

Автоматический вызов срабатывает при сильных ударах спереди и сбоку, наезде сзади, опрокидывании автомобиля при включенном зажигании либо в течение минуты после его выключения.

После такого происшествия можно пообщаться с оператором "112" и самостоятельно: нажав кнопку "SOS" над ветровым стеклом (с 1 января 2017 года этой кнопкой должны оснащаться все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза).

При этом вызов (как автоматический, так и ручной) проходит, когда автомобиль находится в зоне покрытия любого мобильного оператора, что возможно на более чем 95 % территории Московской области.

"Как при автоматическом, так и при ручном вызове в случае ДТП оператор Системы-112 получает максимально полный объем информации, включая не только точные географические координаты, но и скорость движения автомобиля, идентификационный (VIN) номер транспортного средства, величину ударных перегрузок, цвет машины и даже тип топлива. Это позволяет улучшить координацию экстренных служб при реагировании на ДТП", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Справочно: со ввода в эксплуатацию подмосковной "Системы-112" (1 июня 2015 года) ее сотрудники приняли более 18 миллионов вызовов. Около 70 % обратившихся вызывали скорую медицинскую помощь, около 20 % – полицию, остальные 10 % – пожарных, ГИБДД, газовиков и другие службы. Каждый день система принимает свыше 21 000 вызовов.