Сентябрьские рейды на дорогах Дубны

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Опубликовано: 02.10.2017 11:29
Автор: ОД
Сразу несколько профилактических операций проведут в октябре дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей. 
1 октября, 7 октября, 14 октября, 21 октября и 29 октября - профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".
3 октября, 10 октября, 17 октября, 24 октября и 31 октября - операция "Детское кресло".
 
Внимание! По мере поступления новых сведений от ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна информация о рейдах будет обновляться.
 
Дубненский отдел Госавтоинспекции также напоминает, что обращаться по вопросам государственной регистрации АТМС, выдачи и замены водительских удостоверений удобнее по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Более подробную информацию можно получить по тел. 212-24-78.

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