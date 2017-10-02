Сентябрьские рейды на дорогах Дубны

Подробности Опубликовано: 02.10.2017 11:29 Автор: ОД

Сразу несколько профилактических операций проведут в октябре дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей. 1 октября, 7 октября, 14 октября, 21 октября и 29 октября - профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". 3 октября, 10 октября, 17 октября, 24 октября и 31 октября - операция "Детское кресло".

Внимание! По мере поступления новых сведений от ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна информация о рейдах будет обновляться.

Дубненский отдел Госавтоинспекции также напоминает, что обращаться по вопросам государственной регистрации АТМС, выдачи и замены водительских удостоверений удобнее по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Более подробную информацию можно получить по тел. 212-24-78.