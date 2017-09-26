Дворы должны быть безопасными

Подробности Опубликовано: 26.09.2017 11:39 Автор: ОД

26 сентября автоинспекторы Дубны вместе с активистами "Молодой Гвардии Единой России" провели акцию "Безопасный двор", которая заключалась в том, чтобы разъяснять как детям, так и их родителям правила безопасности дорожного движения и нахождения вблизи дороги.

Каждому внимательному слушателю подарили памятки с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности, а также светоотражающие браслеты, используемые в тёмное время суток.

Акция прошла в рамках дорожной "Недели безопасности".

Автоинспекторы и активисты МГЕР поблагодарили участников и потребовали теоретические знания воплотить в жизнь, а также быть хорошим примером для младших.