Двести байкеров закрыли мотосезон в Дубне

Подробности Опубликовано: 25.09.2017 13:19 Автор: Наталья Борозна

Около двухсот участников закрыли мотосезон в Дубне 23 сентября между 12 и 15 часами. В мероприятии приняли участие госавтоинспекторы совместно с начальником ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна Юрием Петрушенко.

Участники акции совершили мотопробег по основным улицам города. В ходе мероприятия они соревновались в конкурсы для байкеров, а также продемонстрировали мотоджимхану - быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

Сотрудники Госавтоинспекции принесли для всех собравшихся тематический стенд с изображениями последствий несоблюдения дорожно-транспортной дисциплины. В конце мероприятия госавтоинспекторы призвали участников мероприятия не нарушать дорожную дисциплину, а также вручили световозвращающие элементы детям и мотоциклистам.

Байкеры также призывали жителей города соблюдать правила дорожного движения.