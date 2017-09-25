Двести байкеров закрыли мотосезон в Дубне

Подробности
Опубликовано: 25.09.2017 13:19
Автор: Наталья Борозна
Около двухсот участников закрыли мотосезон в Дубне 23 сентября между 12 и 15 часами. В мероприятии приняли участие госавтоинспекторы совместно с начальником ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна Юрием Петрушенко.
Участники акции совершили мотопробег по основным улицам города. В ходе мероприятия они соревновались в конкурсы для байкеров, а также продемонстрировали мотоджимхану - быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.
Сотрудники Госавтоинспекции принесли для всех собравшихся тематический стенд с изображениями последствий несоблюдения дорожно-транспортной дисциплины. В конце мероприятия госавтоинспекторы призвали участников мероприятия не нарушать дорожную дисциплину, а также вручили световозвращающие элементы детям и мотоциклистам.

Байкеры также призывали жителей города соблюдать правила дорожного движения.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Сроки подачи заявок на субсидии продлены

Сроки подачи заявок на участие в муниципальном конкурсе на п...

Денис Буцаев встретился с бизнесменами Дубны

21 сентября в Дубне зампред правительства Московской области...

12 резидентов ОЭЗ "Дубна" покажут, что д…

12 компаний-резидентов особой экономической зоны "Дубна" уча...

Полсотни объектов МСП подключили к газовым сетям

По состоянию на конец лета в Подмосковье были подключены к г...

Разыграли рекламные места

В апреле этого года в городе истекли сроки договоров и разре...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться