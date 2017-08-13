Ребенок на двухколесном транспорте – ответственность родителей

Подробности Опубликовано: 13.08.2017 20:08 Автор: Кирилл Свояков

Круглый стол, посвященный проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, прошел в отделе ГИБДД Дубны. Собравшиеся озвучили статистику и разъяснили родителям их обязанности.

В мероприятии участвовали врио начальника ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна Сергей Кочнев, консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дубны Марина Белякова, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Вячеслав Романов и заместитель командира взвода ДПС Максим Антипин.

Сергей Александрович Кочнев поделился статистикой дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории городского округа в 2016 – 2017 годах: "На территории обслуживания в 2017 году было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в 2016 году таких ДТП было также 13. Погибло в 2016 году 3 человека, в 2017 году погибло 4 человека. Раненых несовершеннолетних в 2017 году 7 человек, в 2016 году также было несовершеннолетних, пострадавших в ДТП за указанный период не было. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма стоит для нас очень остро. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они со своей стороны разъясняли ПДД своим детям и чем может быть опасно, пренебрежение правилами поведения на дороге".

Марина Юрьевна Белякова напомнила, что родители несут административную ответственность по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Согласно статье, родители могут понести наказание, когда их ребенок, которому еще нет 18-ти лет, управляет скутером без средств защиты, а также когда он нарушает ПДД при езде на велосипеде (в частности, если малолетний ребенок выезжает на проезжую часть).

Работу с подобными нарушителями ПДД полицейские пригрозили вести непрерывно, и все такие дела направлять в отделение по делам несовершеннолетних и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.