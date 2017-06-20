Засветись с инспектором!

Подробности Опубликовано: 20.06.2017 16:12 Автор: Наталья Борозна

В Дубне дети стали заметнее на дороге.

Дубненские автоинспекторы совместно с активистами "Молодая Гвардия Единой России", в рамках профилактического мероприятия "Внимание дети" провели акцию «Засветись»

Началось мероприятие с флэшмоба «манекен челлендж», в котором молодогвардейцы и инспектора ДПС встали, держа в руках буквы из которых сложилось слово «Засветись» на одной из улиц города, где всегда оживленное движение и большой поток пешеходов и иных участников дорожного движения.

После чего совместно с Молодогвардейцами сотрудники ОГИБДД вручили всем, кто прогуливался в этот день, светоотражающие элементы для ношения на одежде, особое внимание уделив юным участникам дорожного движения. Каждому, кто получил в подарок светоотражающий элемент автоинспекторы разъяснили, как правильно его использовать и для чего это нужно.

ОГИБДД напоминает о необходимости быть внимательными на проезжей части, а также вблизи от нее.