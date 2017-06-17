Дети представили себя водителями

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Опубликовано: 17.06.2017 13:02
Автор: Никита Крутиков

Инспекторы ГИБДД Дубны продолжают проводить с детьми, отдыхающими в детских лагерях дневного пребывания, ролевые игры и опросы на знание правил ПДД.

На этот раз представители Госавтоинспекции посетили детский оздоровительный лагерь "Солнечная поляна", где на открытом воздухе провели занятие.
Во вступительном слове сотрудники ОГИБДД разъяснили, что знать и соблюдать Правила дорожного движения необходимо, что нужно иметь на одежде светоотражатели, а в автомобиле - удерживающие устройства, а при катании на велосипедах, роликах или гироскутерах использовать средства защиты.
Полицейские показывали ребятам дорожные знаки и рассказывали об их назначении. Дети вспоминали, где они могли видеть этот знак.
Дальше началась игра в пешеходов и водителей - дети выбрали себе роль по душе, нарисовали мелом на асфальте пешеходный переход. После этого каждый участник попробовал перейти дорогу при оживленном движении импровизированных транспортных средств и большого потока пешеходов.
Также инспектора убедились, что ребята знают, как переходить проезжую часть, если движешься на самокате, велосипеде, роликах и т. п.


По окончании игр инспектора сделали вывод о том, что аккуратность, внимательность, вежливость и уважение гораздо важнее, чем попытка перебежать проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, а переходя дорогу в установленном месте, все равно нельзя спешить.

Возможно, такое моделирование реальных ситуаций действительно поможет школьникам быть осторожнее, переходя летом через дорогу.

По информации ОГИБДД по г. о. Дубна

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