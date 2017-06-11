"Орлята" отчитались о знании ПДД

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Опубликовано: 11.06.2017 14:30
Автор: ОД

Инспекторы дорожного движения Дубны вместе с активистами "Молодой Гвардии Единой России" проверили, насколько хорошо знают правила дорожного движения дети, отдыхающие в летнем пришкольном лагере "Орленок".

Мероприятие проводилось в рамках профилактической операции "Внимание, дети".

Сотрудники ОГИБДД напомнили ребятам о том, что ПДД необходимо знать и соблюдать, что за их нарушение предусмотрена ответственность, что в темное время суток на одежде должны быть светоотражатели, а в автомобиле дети должны ехать в  удерживающих устройствах, что нужно исппользовать элементы защитной экипировки при катании на велосипедах, роликах, гироскутерах.

Совместно с активистами МГЕР инспекторы продемонстрировали ребятам дорожные знаки и рассказали, что они обозначают. Дети отвечали, где можно встретить этот знак и где он встречался именно им.

После этого приступили к соревнованию. Две команды "орлят", "Победители" и "ДПС", выслушали инструктаж и поучаствовали в эстафете, целью которой было показать детям, что аккуратность, внимательность, взаимопомощь и уважение гораздо важнее, чем торопливость.

Полицейские и молодогвардейцы поблагодарили участников эстафеты и пожелали им применять полученные знания не только в теории, но и на практике, а также быть хорошим примером для младших.

По информации ОГИБДД по г. о. Дубна

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