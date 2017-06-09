Опоры моста почти достроены

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Опубликовано: 09.06.2017 03:34
Автор: Кирилл Свояков

204 мостостроителя и 43 единицы техники ПАО "Мостотрест" сооружают в Дубне последнюю по счету, семнадцатую, опору мостового перехода через Волгу.

Кроме того, в минувшие выходные началось переустройство инженерных сетей, ограничившее движение на кольцевом перекрестке Боголюбова - Вернова.
"Полностью сооружены два тела опор правобережной эстакады, в полном объеме завершены буровые работы на левом берегу, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. - На русловых опорах ещё осуществляется бурение".
Заказчиком строительства дубненского моста является ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства". Его директор Владимир Локтев напомнил о том, как будет выглядеть мост по окончании строительства: "Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и ул. Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство четырех съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками".
Общая длина основного хода сооружения с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 км/ч составит почти 2 километра, в том числе на 1166 метров мост протянется через реку. Перспективная пропускная способность объекта - 24 150 автомобилей в сутки.
Объект строится в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона.  

По информации пресс-секретаря ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства"

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