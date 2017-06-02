Московские гости поддержали акцию ГИБДД

Подробности Опубликовано: 02.06.2017 17:51 Автор: Никита Крутиков

Московские гости, побывавшие 1 июня в Дубне с благотворительной программой Первого канала, поддержали подмосковную эстафету "#ПристегнисьИулыбнись".

Эстафета стартовала в Московской области в 2017 году, ее цель – популяризация правильного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.

Фото с хэштегом акции "#ПристегнисьИулыбнись" запостили в своих социальных сетях чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров, актер и режиссер Улугбек Юлдашев, российский актер театра и кино Тимур Ефременков, популярный российский певец Владимир Левкин, начинающий певец Роман Штайн, тем самым подав поклонникам личный пример соблюдения правил дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД поблагодарили участников акции и подарили им световозвращающие браслеты, в которых те продолжили выступать.

Более ста тысяч подмосквичей уже поучаствовали в акции "#ПристегнисьИулыбнись", в их числе знаменитости. Идею сотрудников Госавтоинспекции Московской области подхватили и в других регионах России.

По информации ОГИБДД г. Дубны