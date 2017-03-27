Детскую экскурсию надо готовить вместе с ГИБДД

Подробности Опубликовано: 27.03.2017 05:54 Автор: ОД

ГИБДД информирует организаторов экскурсий школьниов о порядке подачи уведомления при перевозке групп детей автобусами.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован Порядок подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами, утвержденный приказом МВД России от 30 декабря 2016 года № 941. Приказ разработан в целях реализации норм Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177.

Порядком предусмотрено, что уведомление подается в районные подразделения Госавтоинспекции по месту начала перевозки, а в случае их отсутствия – в соответствующее подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации.

Ведомственным приказом установлены требования к содержанию уведомления. Оно должно содержать сведения о фрахтователе (заказчике перевозки), фрахтовщике (перевозчике), программе маршрута, автобусе (автобусах), водителе (водителях), лице, подавшем уведомление (для юридических лиц).

Уведомление подается лично либо в электронной форме руководителем организации или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, а в случае организованной перевозки группы детей по договору фрахтования – фрахтователем или фрахтовщиком (по взаимной договоренности).

Срок подачи уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции установлен Правилами организованной перевозки группы детей автобусами – не позднее 2 дней до начала перевозки.

При поступлении уведомления организуется проверка сведений о регистрации автобуса и проведении его технического осмотра, а также о наличии у водителя, допускаемого к управлению автобусом водительского удостоверения категории «D».

Кроме того, проверяются сведения об отсутствии у водителя административных правонарушений в области дорожного движения, за которые предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года.

Вышеуказанные механизмы направлены на установление дистанционного взаимодействия организаторов перевозок групп детей и подразделений Госавтоинспекции при обеспечении безопасности таких перевозок.

Требования приказа вступают в силу с 1 апреля 2017года.