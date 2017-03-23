Мострансавто заключило антиаварийное соглашение с ГИБДД

Подробности Опубликовано: 23.03.2017 13:58 Автор: ОД

Для снижения аварий с пассажирскими автобусами на дорогах Подмосковья Управление ГИБДД Подмосковья и ГУП «Мострансавто» заключили соглашение о совместных действиях.

ГУП «Мострансавто» является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков в регионе. Его соглашение с ГУ ГИБДД определяет порядок взаимообмена сведениями о фактах нарушений, допущенных водителями, ухудшении дорожных условий на маршрутах движения автобусов, ДТП, и иной информацией. Также соглашение определяет порядок координации совместной работы.

На постоянной основе сотрудниками ГИБДД запланировано проведение профилактических бесед с водительским составом филиалов ГУП МО «Мострансавто» о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.