Театра оперы в Дубне нет, а театр балета есть

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Опубликовано: 01.06.2018 14:17
Автор: Наталия Теряева

Я не побывала на спектакле Театра танца Ольги Галинской в ДК «Мир» ОИЯИ, а зря. Очень об этом жалею. Не увидела танец мечты.

У балетмейстера Ольги Галинской свой нестандартный взгляд на большой балет и на детский балет. Понятно, что профессиональными танцовщиками суждено стать одному россиянину из ста тысяч. А в Дубне живет меньше ста тысяч человек, и у нас нет театра оперы и балета. Так что же, нам лишать себя радости смотреть балет и танцевать в балете?

Нет, конечно, считает Ольга Галинская. В ее Театре танца на сцену выходят взрослые и дети, которые любят балет и хотят его танцевать. Взрослые и дети разных комплекций и разного возраста. Ведь для непрофессионалов балет – не прокрустово ложе.

Балет – это всего лишь театральное представление, состоящее из танцев и мимических движений, сопровождаемых музыкой. И все. Если такое театральное представление хочется смотреть, значит, это – балет.

Кто не видел спектаклей Ольги Галинской, наверное, сейчас представил себе, как по сцене неуклюже прыгают в белых пачках объемные тетеньки, отчаянно взмахивая обнаженными полными руками. Тетеньки не прыгают. В театре Ольги Галинской нет тетенек. Там есть актрисы и актеры. Непрофессиональные. Не крутят сорок фуэте. Просто танцуют в удовольствие. Танцуют, как живут. Красиво двигаться по жизни тоже надо учиться.

(Между прочим, балет четыреста лет назад появился в Италии как танцевальная сценка в опере – чтобы разнообразить и оживить сценическое действие. Дамы танцевали не в пачках, а в длинных платьях, не показывая даже лодыжек. Это наше время принесло в балет атлетизм и акробатику. Теперь в балете танцуют даже джаз.)

У Ольги Галинской потому и театр, что каждый танец там – картинка жизни, движение жизни. А в жизни роли исполняют и мамы, и папы, и дети, и бабушки, и внуки, и жучки, и паучки. В спектале Театра танца Ольги Галинской, который показали 29 апреля в ДК «Мир» ОИЯИ, все они были, живые, непосредственные, общительные. Жили с удовольствием.

Сегодня в сети выложили снятый на спектакле ролик. Я посмотрела, и вот пишу про это.

В Дубне много танцевальных коллективов. Театр Ольги Галинской, наверное, единственный из них работает не в системе государственного дополнительного образования. Помещение для репетиций снимает в офисном здании напротив университета «Дубна». И всегда рад показать свои спектакли зрителям. Была бы сцена.

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