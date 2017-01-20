Единый цвет такси Подмосковья

Подробности Опубликовано: 20.01.2017 08:57 Автор: Кирилл Свояков

Единую цветовую гамму для всех такси Подмосковья установил закон, принятый Мособлдумой в трех чтениях 19 января.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Основным цветом для кузова легкового такси станет белый. При этом, на боковых поверхностях автомобиля должна быть нанесена светоотражающая полоса желтого цвета, а также полоса темно-серого цвета в нижней части кузова.

Светоотражающие полосы на такси выделят автомобиль в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. А значит, повысят безопасность перевозок.

«Похожая цветовая гамма уже используется автобусным парком ГУП МО "Мостранставто" и электропоездами ОАО "ЦППК", осуществляющими пригородные железнодорожные перевозки. Установление аналогичного цвета для такси позволяет сформировать узнаваемый бренд Московской области и станет визитной карточкой общественного транспорта Подмосковья», – отметил министр транспорта Московской области Михаил Олейник.

Решение о едином цвете для подмосковных такси стало результатом диалога с представителями транспортных компаний и Ассоциации таксистов Подмосковья.

Предлагаемая цветовая гамма не повлечет существенной нагрузки на малый и средний бизнес, так как белый цвет является основным цветом, используемым заводами изготовителями легковых автомобилей. Средняя стоимость нанесений полос желтого и темно-серого цвета составляет около 3 тысяч рублей, уточняется в сообщении.

Выбор любого другого цвета в качестве основного стал бы тяжелым обременением для перевозчиков. Ведь стоимость полной перекраски автомобиля в другой цвет составляет от 70 до 100 тысяч рублей.

«Законом предусмотрено поэтапное внедрение нового цветового оформления. Требование к внешнему оформлению машины будет распространяться только на вновь оформляемые транспортные средства, и не обяжет перевозчиков перекрашивать уже приобретенные и эксплуатируемые автомобили. Переход всех такси Подмосковья в единую цветовую гамму осуществится через пять лет», – цитирует пресс-служба Михаила Олейника.

У единого цвета подмосковных такси есть еще одно преимущество. Теперь пассажиры смогут легко отличить легальное такси от машин таксистов-бомбил.