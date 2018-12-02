Студенты университета "Дубна" занимают места на спартакиаде и универсиаде

Подробности Опубликовано: 02.12.2018 00:53 Автор: Никита Крутиков

24 ноября студенты университета "Дубна" приняли участие сразу в двух спортивных состязаниях: областном и внутривузовском. Среди студентов-пауэрлифтеров из подмосковных университетов команда из Дубны завоевала третье место.

Соревнования проходили в поселке Малаховка и были частью XXV Спартакиады профсоюзов Московской области среди государственных образовательных организаций высшего профессионального образования.

В тот же день ФОК "Олимп" в Дубне принимал участников первого этапа XIV универсиады студенческого спорта университета "Дубна" и его филиалов. Спортсмены из Дубны и филиалов в Лыткарино, Дмитрове, Котельниках и Протвино испытывали себя в волейболе (в мужской и женской номинации), шахматах, настольном теннисе и силовом троеборье.

Почти во всем студенты головной организации стали первыми. Только в силовом троеборье, "уйдя" на третью ступень пьедестала, сборная Дубны уступила первенство сборной филиала ДИНО из Дмитрова.