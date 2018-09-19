Футбольное серебро в Дубне!

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Опубликовано: 19.09.2018 04:46
Автор: Кирилл Свояков

Команда юных футболистов 2007 года рождения из дубненской спортшколы "Волна" под руководством тренера А.С.Смирнова 15 – 16 сентября играла в турнире "Ржевская осень-2018" на ржевском стадионе "Торпедо" и выиграла медали первенства.

В турнире участвовали пять команд из Ржева, Вязьмы, Дубны, Нелидово, Торжка. Итогом соревнований стали две ничьи дубненских мальчишек с ровесниками из ФК "Ржев" (2:2) и ФК "Торжок" (1:1) и две победы над командами из Нелидово (5:1) и Вязьмы (3:0). Забитые мячи на счету М. Самсонова (3), Д. Обрядина (2), Е. Смирнова (2), М. Садилова, А. Ляпина, Д. Зайцева.

По итогам турнира дубненская команда мальчиков одиннадцатилетних футболистов из СШ "Волна" завоевала серебряные медали. Поздравляем всех, кто внес свой вклад в этот успех, с заслуженным cеребром!

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