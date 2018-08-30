Управление физкультуры приглашает на 100-дневный воркаут

Подробности
Опубликовано: 30.08.2018 00:40
Автор: УФКиС администрации г. Дубны

Подтянутая спортивная фигура, здоровые привычки и позитивное мышление абсолютно бесплатно, независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки! Регистрируйся с 9 по 23 сентября на сайте https://workout.su/100VK.

Образовательная программа "100-дневный воркаут" — это возможность поверить в себя, стать сильнее, улучшить здоровье и стать примером для окружающих.

Регистрируйся, если хочешь:

- научиться эффективно тренироваться в любом месте в любое время.

- Повысить уровень физической подготовки.

- Бросить себе реальный вызов.

- Научиться питаться правильно.

- Начать новый образ жизни.

- Найти новых друзей и единомышленников.

Благодаря этому курсу ты сможешь эффективно тренироваться в любой точке планеты, покончить с вредными привычками и обзавестись здоровыми, получить достойный результат всего за 100 дней и удержать его на всю жизнь!

Тебя ждут:

  • 5 тренировок в неделю без дополнительного инвентаря.
  • Подробное описание техники упражнений.
  • Рекомендации по составлению плана питания.
  • Ежедневное общение с ведущими и другими участниками.
  • Еженедельные совместные тренировки и помощь кураторов.
  • Море мотивации, позитива и саморазвития.

Регистрируйся на сайте https://workout.su/100VK

По информации управления по физической культуре,спорту и делам молодежи администрации города Дубны

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