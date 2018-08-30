Управление физкультуры приглашает на 100-дневный воркаут
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- Опубликовано: 30.08.2018 00:40
- Автор: УФКиС администрации г. Дубны
Подтянутая спортивная фигура, здоровые привычки и позитивное мышление абсолютно бесплатно, независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки! Регистрируйся с 9 по 23 сентября на сайте https://workout.su/100VK.
Образовательная программа "100-дневный воркаут" — это возможность поверить в себя, стать сильнее, улучшить здоровье и стать примером для окружающих.
Регистрируйся, если хочешь:
- научиться эффективно тренироваться в любом месте в любое время.
- Повысить уровень физической подготовки.
- Бросить себе реальный вызов.
- Научиться питаться правильно.
- Начать новый образ жизни.
- Найти новых друзей и единомышленников.
Благодаря этому курсу ты сможешь эффективно тренироваться в любой точке планеты, покончить с вредными привычками и обзавестись здоровыми, получить достойный результат всего за 100 дней и удержать его на всю жизнь!
Тебя ждут:
- 5 тренировок в неделю без дополнительного инвентаря.
- Подробное описание техники упражнений.
- Рекомендации по составлению плана питания.
- Ежедневное общение с ведущими и другими участниками.
- Еженедельные совместные тренировки и помощь кураторов.
- Море мотивации, позитива и саморазвития.
Регистрируйся на сайте https://workout.su/100VK
По информации управления по физической культуре,спорту и делам молодежи администрации города Дубны