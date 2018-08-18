Приглашаем к участию в дубненском триатлоне "Николов перевоз"

Подробности Опубликовано: 18.08.2018 00:09 Автор: ОД

В Администрации города прошел оргкомитет по проведению VI дубненского триатлона "Николов Перевоз". 25 августа спортсменам предстоит проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км.

В этом году есть возможность заявиться на эстафету, то есть необязательно участвовать во всех трех этапах. Прохождение всей трассы под силу только подготовленным спортсменам.

Даже если вы один, можно подать заявку на участие: организаторы подберут вам команду. Регистрируйтесь на Решайте, в чем сильны именно вы! Соберите команду, где каждый участник будет проходить определенный этап. Комбинации могут быть различны: три человека проходят по одному этапу или 2 человека проходят один и два этапа соответственно.Регистрируйтесь на сайте соревнования

"Николов Перевоз" – это высокий уровень организации, красивая природа, интересная трасса, яркие эмоции, заряд адреналина!

Встречаемся 25 августа на аллеи Высоцкого, д.1

Организатор: Russialoppet

По сообщению Инвестиционного портала г. о. Дубна