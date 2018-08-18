Приглашаем к участию в дубненском триатлоне "Николов перевоз"

Подробности
Опубликовано: 18.08.2018 00:09
Автор: ОД
В Администрации города прошел оргкомитет по проведению VI дубненского триатлона "Николов Перевоз". 25 августа спортсменам предстоит проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км.
В этом году есть возможность заявиться на эстафету, то есть необязательно участвовать во всех трех этапах. Прохождение всей трассы под силу только подготовленным спортсменам.
Решайте, в чем сильны именно вы! Соберите команду, где каждый участник будет проходить определенный этап. Комбинации могут быть различны: три человека проходят по одному этапу или 2 человека проходят один и два этапа соответственно. Даже если вы один, можно подать заявку на участие: организаторы подберут вам команду. Регистрируйтесь на сайте соревнования.
 
"Николов Перевоз" – это высокий уровень организации, красивая природа, интересная трасса, яркие эмоции, заряд адреналина!
Встречаемся 25 августа на аллеи Высоцкого, д.1
Организатор: Russialoppet
 
По сообщению Инвестиционного портала г. о. Дубна

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