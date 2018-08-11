С Днем физкультурника!

Подробности Опубликовано: 11.08.2018 00:38 Автор: Администрация г. о. Дубна

Дорогие ветераны спорта, тренеры, воспитанники секций, профессиональные спортсмены и любители! Поздравляем вас с Днем физкультурника, праздником долголетия и отличного самочувствия! Желаем крепкого здоровья, силы духа, новых достижений и спортивных высот.

Дубна — это город спортивных людей! Жители наукограда посещают залы, ходят в бассейны, участвуют в соревнованиях, марафонах, городских спортивных праздниках и спартакиадах.

В нашем городе накоплены славные спортивные традиции, именитые тренеры воспитали не одно поколение победителей, десятилетиями посвящая себя любимому делу. В этот день еще раз поздравляем дубненских чемпионов с заслуженными наградами! Гордимся вашими победами, выносливостью, трудолюбием и целеустремленностью!

Приятно отметить, что молодежь участвует в жизни города и инициирует турниры, фестивали экстремальных видов спорта, танцевальные проекты. Спасибо за вашу активность!

Сегодня в городе создается современная спортивная база: отремонтированы стадионы «Волна» и «Наука», восстановлен Водный стадион им. Нехаевского, закуплен новый спортивный инвентарь. В этом году появилось еще 7 детских площадок по губернаторской программе «Наше Подмосковье» с зоной тренажеров, на которых занимаются люди разных возрастов - от школьников до пенсионеров. Работа продолжается, 2019 год в Дубне пройдет под эгидой спорта, образования, культуры и здравоохранения. Нам важно, чтобы спорт был доступен каждому!

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов, председатель совета депутатов городского округа Дубна С.А. Куликов

Программа Дня физкультурника в Дубне

11 августа

9:00 — Городской турнир по пляжному волейболу. Площадка на набережной Менделеева напротив гостиницы "Дубна" на ул. Векслера.

10:00 — Показательные выстпуления отделения фехтования СШ "Волна". Парк семейного отдыха

Первенство Дубны по практической стрельбе из пневматического пистолета. Молодежный центр "Инициатива" (бывший зал администрации на ул. Балдина, 2)

11:00 — Летнее первеноство по велоспорту. Лыжная база "Юде-Кон"

12 августа

11:00 — Турнир по настольному теннису. СК Александровка (ул. Университетская)

11:15 — Международный шахматный фестиваль "Эстафета поколений". Колледж университета "Дубна" (ул. Энтузиастов)