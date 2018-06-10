Спорт в Дубне вчера и завтра

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Опубликовано: 10.06.2018 01:04
Автор: Никита Крутиков

В первые дни июня в спортивных турнирах Дубны соревновались две с половиной сотни человек.

Турнир «Dubna open 2018» по настольному теннису собрал 2 июня в СК «Александровка» 52 человека из Московской, Ярославской, Тверской областей, Твери, Москвы, Краснодара, Воронежа.

В соревнованиях по велоспорту, посвященных «Дню защиты детей», 3 июня приняли участие более 50 спортсменов.

На первый этап Кубка Дубны по стритболу 3 июня прибыли 29 команд из Дубны, Кимр, Дмитрова и Новосиньково.

А вот что ожидается дальше в спортивной сфере Дубны.

16 июня около гостиницы «Дубна» состоится открытый городской турнир по пляжному волейболу среди девушек и женщин «ИЧ Арена». Он начнется в 10:00.

23 июня все желающие смогут выполнить нормы ГТО на стадионе гимназии №8 в 17:00.

29 – 30 июня пройдет четвертое Летнее открытое первенство ДЮСШ «Дубна» по плаванию на открытой воде.

5 июля на стадионе Волна с 14:00 до 20:00 пройдет всероссийский тур ГТО «ГОТОВ».

Напоминаем расписание следующих этапов открытого Кубка Дубны по стритболу 2018:

2 этап — 24 июня
3 этап — 15 июля
4 этап — 5 августа

Место проведения:  Дубна, уличная городская площадка «Сетка» во дворе дома №1 на проспекте Боголюбова.

 

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