Спорт в Дубне вчера и завтра
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- Опубликовано: 10.06.2018 01:04
- Автор: Никита Крутиков
В первые дни июня в спортивных турнирах Дубны соревновались две с половиной сотни человек.
Турнир «Dubna open 2018» по настольному теннису собрал 2 июня в СК «Александровка» 52 человека из Московской, Ярославской, Тверской областей, Твери, Москвы, Краснодара, Воронежа.
В соревнованиях по велоспорту, посвященных «Дню защиты детей», 3 июня приняли участие более 50 спортсменов.
На первый этап Кубка Дубны по стритболу 3 июня прибыли 29 команд из Дубны, Кимр, Дмитрова и Новосиньково.
А вот что ожидается дальше в спортивной сфере Дубны.
16 июня около гостиницы «Дубна» состоится открытый городской турнир по пляжному волейболу среди девушек и женщин «ИЧ Арена». Он начнется в 10:00.
23 июня все желающие смогут выполнить нормы ГТО на стадионе гимназии №8 в 17:00.
29 – 30 июня пройдет четвертое Летнее открытое первенство ДЮСШ «Дубна» по плаванию на открытой воде.
5 июля на стадионе Волна с 14:00 до 20:00 пройдет всероссийский тур ГТО «ГОТОВ».
Напоминаем расписание следующих этапов открытого Кубка Дубны по стритболу 2018:
2 этап — 24 июня
3 этап — 15 июля
4 этап — 5 августа
Место проведения: Дубна, уличная городская площадка «Сетка» во дворе дома №1 на проспекте Боголюбова.