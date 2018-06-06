Стадион «Наука» в Дубне стал современным

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Опубликовано: 06.06.2018 14:24
Автор: Наталия Теряева

Реконструированный стадион «Наука» Объединенного института ядерных исследований торжественно открыли вечером 5 июня, несмотря на дождь.

После кратковременного ливня над стадионом повисла радуга, словно подчеркивая свежий колорит нового обустройства стадиона.

Бывшие гаревые дорожки для легкоатлетических забегов теперь сияют красным упругим каучуковым покрытием. Современные материалы покрытия позволяют спортсменам бегать по нему в шиповках, а покрытию – хоть бы что.

stad nauka probeg

Первыми испытали качества красной беговой дорожки директор ОИЯИ академик В.А.Матвеев, глава Дубны М.Н.Данилов и председатель Совета депутатов С.А.Куликов. Перерезав символическую красную ленточку, они втроем провели спринтерский забег на 60 метров. Победила дружба.

stad nauka futbol

Ярко-зеленый травяной газон футбольного поля стал ровным и равномерным. На глаз – не отличишь от Лужников. Первый матч на обновленном газоне провели в рамках регионального чемпионата футбольные команды ОИЯИ и деревни Павловичи Талдомского района. Первый гол в матче забили гости Дубны.

stad nauka velo

На стадионе появился пункт проката современных велосипедов с маркой ОИЯИ. Возможности новых двухколесных друзей человека проверили юные велосипедисты.

stad nauka koridor

Не узнаешь теперь и проход к спортивному залу стадиона. Спортивный дизайн коридора, туалетов и раздевалок словно зовут скорее бежать в спортзал и попробовать свои силы в баскетболе или художественной гимнастике.

stad nauka Matveev

«Я всей душой рад за нашу молодежь, которая получила возможность тренироваться и состязаться на этом прекрасном стадионе», – сказал, приветствуя участников торжества директор ОИЯИ академик Матвеев. Вместе с главой города он поблагодарил всех, кто приложил свои силы и старания в реконструкцию стадиона «Наука».

Приходите заниматься спортом на новый стадион!

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Стадион «Наука» в Дубне стал современным

Реконструированный стадион «Наука» Объединенного института ядерных исследований торжественно открыли...

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