Лучшие по практической стрельбе из пневматики

Подробности Опубликовано: 14.03.2018 08:56 Автор: Никита Крутиков

10-11 марта в д. Гороженово Ковровского района Владимирской области,на территории парк-отеля Доброград прошло Первенства России по практической стрельбе из пневматического пистолета (AA IPSC) 2018 года. Участие принимал 81 спортсмен из разных регионов РФ.

По итогам соревнований команда военно-спортивного клуба "Спарта" из Дубны (в составе: Тарасов Александр, Бабаян Михаил, Рыбаков Евгений и Евдокимов Вадим) заняла первое место в общем зачете.

Тарасов Александр стал чемпионом России в дуэльной стрельбе, стандартный класс, категория Юниоры и серебряным призером первенства в общем зачете стандартного класса (взрослые).

Евдокимов Вадим стал серебряным призером первенства в стандартном классе, категория Юниоры, и бронзовым призером первенства в общем зачете стандартного класса (взрослые).

Рыбаков Евгений занял 5-е место первенства в общем зачете среди взрослых.

Ребята входят в патриотическое объединение "Юнармия".

Замдиректора ВСК "Спарта" Андрей Киселев выражает благодарность "тем людям, которые помогали нам на пути к этой победе, и без которых мы вряд ли достигли такого успеха:

Игорю Рожнову и Дмитрию Грузинцеву - с самых наших первых шагов в этом виде спорта они поддерживали нас советами, помогали с оборудованием и экипировкой.

Мастеру спорта Михаилу Бабаяну и Мастеру спорта международного класса Евгению Потапенко за советы и помощь в процессе проведения соревнований))

Проекту "BattleArena" и его продюсеру Андрею Кушнареву - за постоянную помощь нам на протяжении двух последних лет.

Федерации Военно-Тактических Игр и лично Михаилу Галустяну- за помощь в приобретении соревновательного airsoft-пистолета для наших спортсменов и предоставления необходимой экипировки для команды.

Начальнику управления безопасности администрации города Дубны Потапенко В. А. и Отряду специального назначения "Гром" МВД РФ - за помощь в приобретении соревновательного airsoft-пистолета...

Начальнику УФКС и ДМ Минаеву Г.А.- за помощь в организации участия нашей команды в Первенстве России.

Также не могу не поблагодарить организаторов Первенства: Спортивно-стрелковый Клуб "Динамо Владимир" в лице Агафонова Виталия, Шулепникова Дмитрия, Агафонову Наталью и всех остальных, кто проделал всю огромную работу по проведению турнира- вы лучшие))

Первенство прошло на высочайшем уровне!"

Добавим, что дубненцы забрали не все призовые места. Так, в открытом классе командного зачета первое место завоевали воспитанники секции практической стрельбы сахалинского Центра технических видов спорта.

Поздравляем наших спортсменов c победой!