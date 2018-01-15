Физкультновости

Подробности Опубликовано: 15.01.2018 13:16 Автор: Никита Крутиков

​В конце минувшего декабря гиревики Дубны потягались друг с другом в заключительном в 2017 году соревновании. А среди работников завода "Тензор", начиная с января нынешнего года, регулярно будут проходить дни здоровья.

Гиревой спорт

24 декабря 2017 года состоялись соревнования по гиревому спорту памяти А.М. Вайнштейна, которые прошли в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ.

Александр Михайлович Вайнштейн долгое время был председателем спортивного клуба "Дубна" Объединенного института ядерных исследований. Становление ведущих видов спорта, таких как водные лыжи, тяжёлая атлетика, беговые лыжи, настольный теннис, футбол и хоккей, а также массового физкультурного движения в ОИЯИ в целом проходило при его содействии.

Участниками нынешнего состязания стали гиревики секции тяжёлой атлетики ДФ ОИЯИ (тренер - сотрудник Лаборатории информационных технологий, имеющий первый разряд по гиревому спорту, - Эрмухаммад Душанов), а также некоторые спортсмены университета "Дубна".

Они соревновались в классическом двоеборье – толчке двух гирь и рывке гири одной, а затем другой руками при ограниченном времени выполнения упражнения (10 минут). На выбор участники могли выступать с гирями весом 12 кг, 16 кг, 24 кг и 28 кг. Результат из количества раз умножался на коэффициенты,в результате чего получались очки, а затем проводился подсчет по весовым категориям.

В итоге победителями стали:

Жанибек Курманалиев (ОИЯИ, Казахстан) - в.к. до 68 кг,

Канат Нурлан (ОИЯИ, Казахстан) - в.к. до 73 кг,

Максим Шумейко (ОИЯИ, Россия) - в.к. до 78 кг,

Аскар Исатов (ОИЯИ, Казахстан) - в.к. до 85 кг,

Георгий Прохоров (ОИЯИ, Россия) - в.к. до 95 кг

и Вячеслав Ельцов (ОИЯИ, Россия) - в.к. свыше 95 кг.

В абсолютной весовой категории определились три гиревика, показавшие наибольшие результаты в очках среди всех выступавших.

Победителем стал Георгий Прохоров победил, набрав 303 очка.

Второе место занял Максим Шумейко с результатом в 290 очков

и третью ступеньку занял Аскар Исатов, набравший 285 очков.

Победители и призёры получили награды – медали и грамоты от администрации Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ и спортивного комплекса ОИЯИ, а победитель и призёры в абсолютном весе были награждены медалями и грамотами Федерации силовых видов спорта Дубны.

Управление по физкультуре, спорту и делам молодежи благодарит работников Дома физкультуры ОИЯИ и администрацию спортивного комплекса за помощь в организации соревнований и тренировочного процесса спортсменов-гиревиков, а также администрацию Объединённого института ядерных исследований за помощь в приобретении инвентаря для гиревого спорта.

Желаем спортсменам и тренерам успешных тренировок и выступлений в 2018 году!

День здоровья на предприятии

День здоровья для работников АО "Тензор" прошел 13 января во дворце спорта "Радуга" в Дубне, став поистине семейным праздником: играть в футбол и волейбол некоторые сотрудники предприятия пригласили своих старших или младших родственников, а те, кто сыграть не смог, поддерживали своих родных со скамьи болельщика.

Дни здоровья семейного формата для персонала АО "Тензор" сех возрастов будут проводиться на регулярной основе: каждую субботу. Таким образом руководство завода решило поддерживать трудоспособность и моральный климат в коллективе. Береженое отношение руководства предприятия к здоровью подопечных проявляется также и в том, что, согласно внутренней программе развития на 2017-2022 годы, рабочие кадры также планируется обеспечить бесплатными посещениями бассейна и тренажерного зала.

По материалам управления по физической культуре,спорту и делам молодежи администрации города Дубны и АО "Тензор"