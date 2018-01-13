Итоги Кубка Дубны по силовому троеборью

Подробности Опубликовано: 13.01.2018 10:41 Автор: ОД

Дубненская федерация силовых видов спорта провела 23 декабря в спорткомплексе "Руслан" четвертый этап Кубка Дубны по силовому троеборью. Эти соревнования традиционно проводятся в преддверии Нового года.

Соревнования посвящены памяти Владимира Адамовича Косенко, бывшего руководителя спортивного клуба "Дубна" ОИЯИ. Этот человек, по специальности - тренер по классической и вольной борьбе, сделал многое для становления в ОИЯИ и Дубне гиревого спорта и силового троеборья. Он способствовал организации физической культуры и здорового образа жизни среди сотрудников Объединенного института. Так, до сих пор физкультурники института хранят воспоминания о соревнованиях по рыбной ловле, организатором которых также являлся В. А. Косенко.

23 декабря состязались друг с другом троеборцы из различных ФОКов и клубов Дубны: Дворца спорта "Радуга", спортивного комплекса "Руслан", секции тяжёлой атлетики ОИЯИ, КФК "Волна" и клуба "100 пудов".

Среди участников были две женщины: первое место заняла Регина Кожина ("100 пудов") с суммой троеборья 250 кг. Второй стала Жанна Афанасьева ("100 пудов") с результатом 230 кг в сумме.

Среди мужчин победителями в своих весовых категориях стали:

Валерий Федингин ("100 пудов", весовая категория до 66 кг) с суммой 360 кг,

Андрей Давыдов (с/к "Руслан", в.к. до 74 кг) с суммой 375 кг,

Александр Васильев (ДС "Радуга", в.к. до 83 кг) с суммой 520 кг,

Андрей Антипин (с/к "Руслан", в.к. до 93 кг) с суммой 602,5 кг,

Юрий Сахаров ("100 пудов", в.к. до 105 кг) с суммой 665 кг

и к.м.с. Игорь Шарапов ("100 пудов", в.к. до 120 кг) с суммой 730 кг.

Шарапов Игорь стал сильнейшим и в абсолютной весовой категории, набрав 424 очка по системе Уилкса. Серебряным призером стал Сахаров Юрий (410 очков), а бронзовым - Андрей Антипин (385 очков).

Победители и призёры получили грамоты и медали от Управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Дубны. Лучшим в абсолютном зачете вручили также кубки, медали и грамоты Федерации силовых видов спорта Дубны.

По итогам всех четырех этапов Кубка 2017 года тоже были определены победители и призеры.

В женском зачете обладательницей Кубка стала к.м.с. Мария Волкова (д/с "Радуга"), получившая в ходе четырех этапов 1 186,5 очка. На втором месте оказалась Регина Кожина (642 очка). Третьей стала Вероника Люстрова ("100 пудов") – 291,9 очка.

Среди мужчин победителем стал м.с. Александр Шарапов (д/с "Радуга") – 1 499,7 очка, вторую ступень пьедестала почета занял Александр Васильев (д/с "Радуга") – 1 101,7 очка, а третье место досталось Михаилу Тихомирову ("100 пудов") – 1 057,5 очка.

После награждения главный судья соревнований, мастер спорта СССР Г. А. Курочкин поздравил спортсменов, тренеров и зрителей с Новым годом и удачным окончанием спортивного 2017 года.

По информации Управления по физической культуре,спорту и делам молодежи администрации города Дубны