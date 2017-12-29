Лыжная гонка на призы ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 29.12.2017 09:21 Автор: ОД

В минувшее воскресенье, 24 декабря, лыжники дубны открыли сезон соревнований. В лесу у стадиона Юдекон и пика Тяпкина состоялся II этап Кубка ДЮСШ "Дубна" по лыжным гонкам на призы ОИЯИ . Институт обеспечивает лыжников призами в начале сезона уже второй год.

Участниками соревнований стали 87 учащихся детско-юношеских спортивных школ города: ДЮСШ "Дубна", ДЮСШ "Волна" и СШОР "Истина" 2000-2013 гг. рождения. Присутствовало и несколько гостей из Кимр и Дмитрова. Все участники старта дошли до финиша.

Первыми в своих возрастных группах стали Жабицкий Сергей, Андронова Полина, Рябов Ростислав, Посохов Артем, Разумная Дарья, Поздеев Арсений, Беляева Кристина, Волкова Елена, Быковских Максим, Пискарева Олеся, Крыжановский Владислав, Беглова Маргарита, Щербаков Валерий.