Открыта регистрация на "Николов перевоз"-2018

Подробности Опубликовано: 25.12.2017 10:43 Автор: ОД

Открыта онлайн-регистрация на Николов Перевоз-2018, который будет проходить в этот раз 10 февраля с 10:30 в Арт-усадьбе Веретьево Талдомского района. Регистрация через Интернет актуальна до 5 февраля 2018 года.

Забеги состоятся в следующих километражах:

1 км – марш малышей,

3 км – гонка для детей до 12 лет,

10 км – для воспитанников ДЮСШ и начинающих взрослых,

25 км – полумарафон,

50 км – марафон свободным стилем – основная мастерская дистанция.

Каждому участнику, добежавшему до финиша, вручат медаль финишёра, сертификаты со своим результатом и гречку с мясом, предоставляемую администрацией Талдомского района.

В 2017 году в "Николовом перевозе" поучаствовало свыше тысячи лыжников в возрасте от 4 до 82 лет из 5 стран, 33 субъектов РФ, 176 городов.

Трасса марафона пролегает по ледовому руслу реки Дубна от АртВеретьево до наукограда Дубна.

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