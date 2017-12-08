"Русские богатыри" померялись силой

Подробности Опубликовано: 08.12.2017 18:29 Автор: ОД

2-3 декабря 2017 года в спорткомплексе "Руслан" прошел Традиционный всероссийский турнир по самбо "Русские богатыри". В схватках спортивного самбо принимали участие юноши 2007 - 2008 г. р., 2002 - 2003 г. р., 2000 г. р. и старше. В боевом самбо - юноши 2002 - 2005 г. р. и 1999 г. р. и старше. Среди участников были и девушки.

За оба дня соревнований на коврах отборолось 210 спортсменов из городов Дубна, Кимры, Запрудня, Тверь, Пушкино, Лобня, Москва, Великий Новгород, Сергиев Посад, Можайск, Фрязино, Талдом, Дмитров, Богородское.

На параде открытия участников турнира и болельщиков приветствовали исполняющий обязанности главы города Дубны Сергей Куликов, начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Геннадий Минаев и директор ДЮСШ "Дубна" Алексей Чарыков.

В торжественной обстановке директор ДЮСШ "Дубна" вручил Кириллу Ударцеву и Кириллу Головесову заслуженные значки кандидата в мастера спорта.

Поздравляем победителей и призеров турнира (среди которых почти половина - дубненцы)!



Призеры турнира были награждены грамотами, медалями и сертификатом на индивидуальный наспинный номер. Победитель в каждой весовой категории - дополнительно Кубком.

Администрация выражает благодарность Федерации самбо Московской области за предоставленные медали и ценные призы, а так же ИП Абрамсон Давид Ильич за организацию питания во все дни соревнований.

Спасибо всем участникам, представителям команд и болельщикам за проявленный интерес к турниру!

С радостью ждем всех в январе 2018 года на турнир по самбо "Подмосковные надежды"!

УФКиС администрации города Дубны