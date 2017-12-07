Какие лыжни готовит к катанию администрация?

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Опубликовано: 07.12.2017 18:10
Автор: Никита Крутиков
Схемы администрации (маршрут 1)

Администрация Дубны утвердила сегодня перечень лыжных маршрутов и катков в черте города. Маршрутов традиционно будет четыре. Своих катков в распоряжении города нет, поэтому администрация лишь высказывает пожелания, чтобы ОИЯИ залил два своих ледяных поля на стадионе "Наука".

С декабря 2017 года по апрель 2018-го в наукограде утвержден перечень лыжных маршрутов:

1. Спортивный лыжный маршрут с освещённым кругом протяженностью 5 км – в лесопарковой зоне Черная речка, включая лыжный стадион "Юде-Кон" (см. фото вверху).

2. Лыжный маршрут "Здоровье" протяженностью 10 км - от лыжного стадиона "Юде-Кон" и от стелы "Мирный атом" через лесопарковую зону, примыкающую к ул. Приборостроителей и Новому шоссе.

Маршрут "Здоровье"

3. Освещенный лыжный маршрут протяженностью 3,3 км в Левобережной части города, в районе лесопарковой зоны между дамбой Московского моря и ул. Жуковского.

Маршрут № 3

4. Освещенный лыжный (пешеходный) маршрут протяженностью 1,0 км в районе ул. Макаренко – ул. Володарского.

Маршрут № 4

5. Руководителю Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ рекомендовано залить хоккейную коробку и площадку на территории стадиона "Наука".

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