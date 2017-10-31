В Дубне прошел пятый этап "Золотых колес Подмосковья"

Подробности
Опубликовано: 31.10.2017 14:35
Автор: Никита Крутиков

В минувшее воскресенье свыше трехсот велосипедистов разного уровня подготовки приняли участие в этапе кубка по маунтинбайку "Золотые колеса Подмосковья" в лесу возле пика Тяпкина в Дубне. Около 280 участников - дети. География мероприятия не ограничивается сегодня только Подмосковьем: некоторые спортсмены прибыли из Нижегородской, Тверской, Владимирской и Рязанской областей.

 

Кросс-кантри на горном велосипеде - это непрерывные спуски, подъемы, песок и путающиеся под ногами корни деревьев. Часть трассы, правда, можно преодолевать пешком. Для самых юных участников путь состоял всего лишь из двух кругов, для самых профессиональных и опытных - из одиннадцати более сложных.

До Дубны этой осенью уже было проведено 5 этапов кубка "Золотые колеса Подмосковья" (в Сергиевом Посаде, Электростали, п. Гребнево, Яхроме, талдоме), после - предстоит еще один - в Орехово-Зуево, там же определятся победители и призеры во всех 14-ти номинациях (желающие победить должны участвовать во всех этапах конкурса, дабы набрать достаточное для победы количество очков).

Результаты дубненского этапа будут опубликованы на сайте соревнования.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Самые низкооплачиваемые профессии Дубны

Прямо сейчас в Дубне 762 вакансии. Средняя зарплата за последние несколько месяцев колебалась в райо...

Без "лежачих полицейских" в Ду…

Какие происшествия за последнюю неделю в Дубне вызвали наибольший резонанс? В наукограде и окрестнос...

Возложили цветы в память узников Дмитлаг…

Вчера, 30 октября, отмечался День памяти жертв политических репрессий. В эту памятную дату раб...

В Дубне прошел пятый этап "Золотых …

В минувшее воскресенье свыше трехсот велосипедистов разного уровня подготовки приняли участие в этап...

О радиобиологических перспективах полета…

Международная конференция "Современные проблемы общей и космической радиобиологии" проходила 12-13 о...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

12 предпринимателей получат небольшую поддержку го…

Подведены итоги муниципального конкурса по предоставлению су...

"Контрактная служба" призвала делать зак…

Итоги закупочной деятельности администрации города Дубны за ...

Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим…

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-пром...

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться