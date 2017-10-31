В Дубне прошел пятый этап "Золотых колес Подмосковья"

Подробности Опубликовано: 31.10.2017 14:35 Автор: Никита Крутиков

В минувшее воскресенье свыше трехсот велосипедистов разного уровня подготовки приняли участие в этапе кубка по маунтинбайку "Золотые колеса Подмосковья" в лесу возле пика Тяпкина в Дубне. Около 280 участников - дети. География мероприятия не ограничивается сегодня только Подмосковьем: некоторые спортсмены прибыли из Нижегородской, Тверской, Владимирской и Рязанской областей.

Кросс-кантри на горном велосипеде - это непрерывные спуски, подъемы, песок и путающиеся под ногами корни деревьев. Часть трассы, правда, можно преодолевать пешком. Для самых юных участников путь состоял всего лишь из двух кругов, для самых профессиональных и опытных - из одиннадцати более сложных.

До Дубны этой осенью уже было проведено 5 этапов кубка "Золотые колеса Подмосковья" (в Сергиевом Посаде, Электростали, п. Гребнево, Яхроме, талдоме), после - предстоит еще один - в Орехово-Зуево, там же определятся победители и призеры во всех 14-ти номинациях (желающие победить должны участвовать во всех этапах конкурса, дабы набрать достаточное для победы количество очков).

Результаты дубненского этапа будут опубликованы на сайте соревнования.