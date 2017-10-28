Турнир PUITT 2017 - итоги

Подробности Опубликовано: 28.10.2017 19:08 Автор: Наталья Борозна

Международный студенческий теннисный турнир Панатлон PIUTT 2017 прошел в Дубне на минувшей неделе. Его участниками стали спортсмены из России и Бельгии. Победа досталась студентам Российского университета дружбы народов.

Международный студенческий теннисный турнир Панатлон проводится ежегодно по инициативе комитета Клубов Панатлон среди Университетов (PCU Committee). Соревнование поддерживает олимпийские принципы честной игры и дружбы народов.

20 октября на Церемонии открытии приветствия участникам зачитали представитель администрации Дубны Евгений Штейн, ректор Университета "Дубна" Дмитрий Фурсаев, проректор Университета Антверпена Ален Вершхорен, Президент комитета клубов Панатлон Питер Вербовен и Генеральный секретарь комитета, Его Превосходительство посол Анисэт Габриэль Кочофа. Теннисисты тянули жребий очередности из рук Председателя оргкомитета, почетного ректора Антверпенского университета Франсиса Барона Ван Лоона.

Непосредственно состязания проходили на кортах физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп" 21 и 22 октября. В первый день было сыграно 16 матчей первого и второго круга (соревнования проходили по круговой системе). В финалах за победу боролись студенты Российского университета дружбы народов (Россия) и Университета Антверпена (Бельгия) - как девушки, так и парни.

Чемпионами стали представители РУДН Анастасия Цыганова и Борис Денисов. Серебряные и бронзовые кубки PIUTT 2017 завоевали студенты и стедентки Университета Антверпена.

Все участники турнира удостоились наград: медалей, сертификатов и призов-сувениров. Кроме того, атмосфера турнира действительно соответствовала принципам дружбы народов и спортивной этики.

Спортсмены также проголосовали за лучшую работу выставки Международного Художественного конкурса, посвященного молодежному спорту и олимпийским принципам, которая также прошла в рамках Кубка. Выбирать нужно было из 15 работ студентов разных стран, среди которых лучшей была признана "Олимпиада" Яны Иванчиной из Санкт-Петербурга. В декабре экспозиция переедет в Олимпийский Музей в Лозанне (Швейцария).

"Таким образом, Международный теннисный турнир PIUTT представляют собой уникальную площадку, на которой объединяются спорт, образование и культура, тем самым воплощая фундаментальный принцип Олимпизма и предоставляя возможность студентам принять участие в соревнованиях по большому теннису, культурной программе турнира и получить опыт международного взаимодействия в студенческом спорте", - заключается в пресс-релизе по итогам мероприятия.

Подробнее с результатами турнира можно ознакомиться на официальном сайте. Дирекция турнира: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.