Турнир имени Маслобоева выявил новых победителей

Подробности Опубликовано: 21.10.2017 07:26 Автор: УФКиС г. Дубны

14 лет прошло со времени кончины одного из уважаемых граждан Дубны - Заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Юрия Васильевича Маслобоева.

Его светлой памяти посвящен масштабный турнир по тяжёлой атлетике, который уже в 14-й раз прошел в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ.

Участниками соревнований стали как тяжёлоатлеты Дубны, так и спортсмены из ближайших городов и регионов России: Дмитрова, Клина, Подольска, Сергиева Посада, Тулы, Куровского, Калуги и посёлка Совхоз Боровский Калужской области - общим числом около ста юношей, девушек, женщин, мужчин и тяжёлоатлетов-ветеранов.

В день открытия, 30 сентября, на помост вышли ветераны, женщины и юноши. Перед началом состязаний начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи Геннадий Минаев сказал приветственные слова и рассказал о Ю. В. Маслобоеве: это был тренер высокого класса, очень много сделавший для спорта Дубны, Московской области и России. В первую очередь он воспитывал спортсменов, прославивших Дубну своими достижениями, а также тех, кто просто стал достойными гражданами нашего города. Затем взял слово главный судья соревнований, мастер спорта Г. А. Курочкин - бывший воспитанник Юрия Васильевича. Он рассказал о тренировках под руководством Маслобоева, о его профессионализме и о том, что сам стал тренером, видя перед собой положительный пример своего учителя. Затем спортсмены-ветераны возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена в фойе Дома физкультуры ОИЯИ в память Ю. В. Маслобоеве.

На соревнованиях первыми в борьбу с силой тяжести вступили девушки и тяжёлоатлеты ветераны. Победительницами среди девушек стали:

- Лукина Анастасия (весовая категория до 44 кг, сумма двоеборья - 40 кг),

- Бузаева Виктория (в.к. до 48 кг, сумма - 72 кг),

- Пругло Полина (в.к. до 58 кг, сумма - 96 кг),

- Богачева Наталья (в.к. до 63 кг, сумма - 70 кг),

- Василенко Карина (в.к. до 69 кг, сумма - 130 кг),

- Сметанкина Елизавета (в.к. свыше 69 кг, сумма 136 кг) все выше перечисленные спортсменки приехали из поселка Совхоз Боровский.

В категории до 53 кг победу одержала представительница Дмитрова Шарапова Анна, она набрала в сумме двоеборья 107 кг.

В абсолютном зачёте у девушек победительницей стала м.с. Василенко Карина (Совхоз Боровский, сумма 130 кг, Синклер 163 очка).

Вместе с ними соревновались и мужчины ветераны. В своих возрастных группах победу одержали:

- Босин Иван (возрастная группа М60, в.к. до 77 кг, сумма 128 кг,

- к.м.с. Матин Михаил (группа М55, в.к. до 77 кг, сумма 191 кг),

- м.с. Парменов Владислав (группа М50, в.к. до 105 кг, сумма 230 кг),

- Смирнов Алексей (группа М45, в.к. до 94 кг, сумма 175 кг).

Все выше перечисленные спортсмены ветераны, занимаются в секции тяжёлой атлетике ОИЯИ.

- Федингин Валерий (группа М45, в.к. до 62 кг), который занимается в клубе 100 пудов, занял первое место с суммой двоеборья 136 кг.

У ветеранов абсолютным победителем стал Матин Михаил с результатом по системе Синклера 340,7 очка.

Во втором потоке выступали юноши 2004 года рождения и моложе (юноши младшего возраста). Первые места в своих весовых категориях заняли:

- Кобозев Александр (Совхоз Боровский, весовая категория до 34 кг, сумма двоеборья 49 кг),

- Смирнов Никита (ДЮСШ "Дубна", в.к. до 38 кг, сумма 77 кг),

- Сурдаев Дмитрий (Клин, в.к. до 42 к, сумма 78 кг),

- Киселев Егор (ДЮСШ "Дубна", в.к. 46 кг, сумма 97 кг),

- Косарев Александр (Клин, в.к. до 50 кг, сумма 95 кг) и

- Соловецкий Никита (Совхоз Боровский, в.к. свыше 50 кг, сумма 115 кг).

Победителем и призёрами в абсолютной весовой категории у младших юношей стали:

- 1 место - Соловецкий Никита – 184,8 очка,

- 2 место - Смирнов Никита (ДЮСШ "Дубна") – 183,4 очка и

- 3 место - Киселев Егор (ДЮСШ "Дубна") – 180,5 очка.

Юноши 2001 – 2003 годов рождения (юноши среднего возраста) выступали в третьем потоке. В этом потоке победителями стали:

- Шмелев Владислав ("100 пудов", Дубна, в.к. до 46 кг, сумма 69 кг),

- Громов Даниил (Сергиев Посад, в.к. до 56 кг, сумма 128 кг),

- Лабинский Никита (Совхоз Боровский, в.к. до 62 кг, сумма 115 кг),

- Царев Артем (ДЮСШ "Дубна", в.к. до 69 кг, сумма 165 кг) и

- Кожевников Егор (Сергиев Посад, в.к. свыше 69 кг, сумма 145 кг).

В абсолютном весе победителем стал Царев Артем – 224,4 очка, второе место занял Громов Даниил – 205 очков и третью ступеньку пьедестала почёта поднялся Шубин Данила (Совхоз Боровский) – 189,8 очка.

Во второй день соревнований, 1 октября, в бой вступили старшие юноши 1999 – 2000 годов рождения и взрослые спортсмены мужчины.

В весовой категории до 56 кг победил Мухаев Виталий (Совхоз Боровский), который набрал в сумме двоеборья 125 кг.

В остальных весовых категориях первые места заняли:

- Песков Алексей (Тула, в.к. до 77 кг, сумма 195 кг),

- Каримов Лойк (Подольск, в.к. до 85 кг, сумма 225 кг),

- к.м.с. Команделинов Евгений (Дмитров, в.к. до 94 кг, сумма 275 кг),

- м.с.Попов Петр (Дмитров, в.к. до 105 кг, сумма 315 кг.) и

- Герасимов Илья (Дмитров, в.к. свыше 105 кг, сумма 287 кг).

У старших юношей 1999 – 2000 г.г.рождения в абсолютном весе 1 место занял Калякин Егор (ДЮСШ "Дубна", в.к. до 85 кг, сумма 200 кг) – 239,7 очка, вторым стал Мухаев Виталий (Совхоз Боровский) – 202 очка и на третью ступеньку поднялся Горбылев Сергей (Сергиев Посад, в.к. до 77 кг, сумма 95 кг) – 125,1 кг.

В абсолютной весовой категории отлично выступили спортсмены Дмитрова они завоевали все три первых места:

- победителем стал мастер спорта Попов Петр (Дмитров) – 346,6 очка,

- второе место занял к.м.с. Команделинов Евгений (Дмитров) - 318 очков и

- третьим стал к.м.с. Герасимов Илья (Дмитров) - 292 очка.

На этих соревнованиях очень успешно выступили юные дубненские тяжёлоатлеты, кроме занятия призовых мест они впервые выполнили новые для себя разряды. Это Царев Артём, Калякин Егор и Никитин Дмитрий, которые выполнили второй спортивный разряд. Киселев Егор (тренер м.с. Киселёв К.В.), которому только 11 лет, выполнил 3 спортивный разряд, а Смирнов Никита выполнил 2 юношеский разряд. Все выше перечисленные спортсмены тренируются в отделении тяжёлой атлетики и силового троеборья ДЮСШ "Дубна" под руководством мастеров спорта Г. А .Курочкина , В. В. Афанасьева, И.В. Гудкова и В. Ю. Емельянова. Также дубненских спортсменов тяжёлоатлетов, которые занимаются в клубе "100 пудов", готовил м.с.м.к. А.Н. Цветков.

По итогам прошедших соревнований спортсмены победители и призёры в весовых категориях получили в награду медали и грамоты. Победители в абсолютном зачёте были награждены кубками, медалями, грамотами, а призёры медалями и грамотами. Абсолютные победители среди ветеранов, женщин и взрослых получили денежные призы от спонсоров.

Во время закрытия соревнований выступил главный судья Г. А. Курочкин, который поблагодарил гостей за участие в турнире, затем была сделана общая фотография на память, и спортсмены разъехались по своим городам, чтобы через год опять собраться на дубненском помосте и своими результатами в рывке и толчке тяжёлой штанги вспомнить знаменитого дубненского тренера Юрия Васильевича Маслобоева.

Спортсмены, тренеры и зрители благодарят за помощь в организации соревнований Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Дубны, администрацию спортивных сооружений УСИ ОИЯИ и сотрудников Дома физкультуры ОИЯИ.

Пожелаем участникам соревнований и их тренерам успехов в тренировках и последующих соревнованиях.

Управление по физической культуре,спорту и делам молодежи администрации города Дубны