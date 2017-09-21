48-й пробег Векслера назначен на воскресенье

Подробности Опубликовано: 21.09.2017 14:49 Автор: ОД

Администрация города Дубны сообщает о проведении 48-го традиционного легкоатлетического пробега памяти академика В.И. Векслера и в честь 61-летия со дня образования ОИЯИ.

Пробег состоится 24 сентября, старт - от плавательного бассейна "Архимед".

1. Регистрация участников возле Дома физкультурника ОИЯИ: 10.00-11.00.

2. Старт на дистанцию 1 км: Набережная реки Волга, 11.00.

3. Старт на дистанции 4, 8 км: Набережная реки Волга, 11.30.

4. Награждение участников: Дом физкультурника ОИЯИ, 13.00.

Награждение победителей

В личном зачете, во всех возрастных группах, победители и призеры награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Спортсмены ОИЯИ, показавшие лучшие результаты на дистанции 4 км (мужчина и женщина) и 8 км (мужчина), награждаются кубками.

Ветераны пробега (мужчина и женщина) и самые юные участники (мальчик и девочка) соревнований, закончившие дистанцию, награждаются кубками и грамотами.

Заявки и условия приема

Предварительные заявки можно подать по электронному адресу управления по физической культуре, спорту и делам молодежи: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . В заявке указать: Ф.И.О., год рождения, наименование коллектива (города), спортивный разряд.

В день соревнований участники должны предоставить в судейскую коллегию заявку с визой врача, паспорт (старше 14 лет). Расходы по проезду, размещению и питанию участников несут командирующие организации. Расходы по проведению пробега несет администрация спорткомплекса ОИЯИ.