Дубненский лыжник прошел марафон на Огненной земле

Подробности Опубликовано: 23.08.2017 15:24 Автор: Никита Крутиков

Не ожидали публикаций о лыжниках на исходе лета? А вот в Аргентине сейчас как раз холодное время года. Там проходил лыжный марафон из серии мировых марафонов, в котором принял участие спортсмен из Дубны.

Председатель ревизионной комиссии ТПП Дубны предприниматель Алексей Чередилов открыл для себя лыжный сезон-2018 12 августа 2017 года в Аргентине, на Огненной земле, в долине Tierra Mayor (округ Ushuaia). Там гонка UshuaiaLoppet, входящая в мировую серию лыжных марафонов WorldLoppet, объединила 105 лыжников с разных континентов, которые прошли дистанцию в 48 километров.

Алексей Чередилов (номер 043) стал единственным участником не только от Дубны, но и от всей России. Этот марафон стал для спортсмена уже 10-м в межконтинентальной серии и принес новые достижения: по итогам соревнования дубненцу было присвоено звание мастер WorldLoppet с вручением диплома, медали и знака. Это заслужило упоминания во всех местных газетах округа Ushuaia.

Алексей Чередилов, несмотря на свой зрелый возраст, следует здоровому образу жизни, является приверженцем лыжного спорта и велоспорта, принимает участие в российских и международных соревнованиях, таких, как знаменитый IRONMAN.

Еще один наш земляк – президент RussiaLoppet, член международной федерации FIS и член Федерации лыжных гонок России Георгий Кадыков-Орбелиани – участвовал в организации и проведении лыжного марафона в Аргентине в качестве официального представителя FIS (Международной федерации лыжного спорта) в качестве технического делегата.

"Благодаря его рекомендациям и личному участию в организации и проведении марафона, соревнования состоялись при сложных погодных условиях и на достойном уровне, что отметили все участники марафона, - отмечается в пресс-релизе ТПП Дубны. - Георгий Кадыков-Орбелиани активно популяризирует развитие лыжного спорта в России и в мире. Достаточно отметить тот факт, что с его участием регулярно проходят 22 лыжных марафона в 7 регионах России, из них 6 марафонов числятся в европейском календаре как суперкубки, в том числе "Николов Перевоз", проводимый в Дубне".

По материалам торгово-промышленной палаты г. Дубны