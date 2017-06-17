Высший пилотаж планеристов в Ратмино

Подробности
Опубликовано: 17.06.2017 16:17
Автор: Наталия Теряева

Сегодня в Дубне проходил третий этап Кубка по метательным планерам класса F3K Московского региона.

На поле в Ратмино между автодорогой и Волгой, не доезжая конюшен Понтекорво, бивуаком расположился на один день лагерь планеристов.

Первые два этапа соревнований состоялись в апреле и мае в Солнечногорске и Воронеже.

Третий этап организовали в Дубне. Повезло с погодой.

Соревнования по метательному планеризму состояли из десяти упражнений.

Больше десяти пилотов на ограниченной разметкой площадке раскручивались на месте, как дискоболы, и забрасывали свои планеры вверх за крюк на одном из крыльев. Планеры с размахом крыла от одного до полутора метров взмывали высоко в воздух и кружили на высоте 40 – 50 метров, управляемые с дистанционного пульта в руках каждого из пилотов.

Каждое упражнение длилось 10 минут и состояло в том, чтобы удержать планер в воздухе ровно заданное время или наоборот – как можно дольше.

Пилоты соревновались азартно, как игроки в покер. Они очень ревниво следили, чтобы болельщики и гости соревнований не приближались даже к лежащим на земле их моделям ближе, чем на метр.  Готовились к каждому упражнению серьезно и сосредоточенно, как гимнасты на Олимпийских играх.

Модели планеров из углепластика или кевлара весили от 200 до 300 граммов и имели вид изготовленных заводским способом. Метательные планеры, естественно, летали без моторов. Держались в воздухе благодаря приобретенной в броске подъемной силе, пока она не исчезала из-за падения скорости планера. Программы управления планерами на расстоянии имели два-три полетных режима и меняли положение рулей летающих моделей.

planeri deti

Со своими собственноручно изготовленными пенопластовыми  планерами на соревнования в качестве болельщиков прибыли и ученики Школы юного инженера «Вектор NICA». На свежем воздухе наблюдали за мастерами, учились. Провели в сторонке свои соревнования на дальность полета и точность приземления. Получили море удовольствия. Победила дружба.

planeri deti1

9 сентября в Дубне пройдет шестой этап этого же Кубка Московского региона по метательному планеризму. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
Prev Next

Портал Госуслуги все еще недостаточно по…

На кладбище Дубны пойдут дополнительные …

От туалетов и дорог до Дня молодежи в Ду…

И вновь отключают свет

Программа Дня России в Дубне

Дубненцам, ищущим работу

Торфяники Подмосковья готовят к жаре

«Система-112» и «ЭРА ГЛОНАСС» найдут мес…

Требуется полицейский-кинолог

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Социальная сеть Instagram создал отметку для указания спонсора публикации
Инстаграм вводит отметку для разглашения спонсоров публикуемой информации. Таким ...

Актуальные проблемы, беспокоящие граждан Российской Федерации : опрос
В списке более важных сложностей РФ россияне на первое место ставят небольшие ...

В офисах и бухгалтерии «МРСК Центра» идут обыски ФСБ
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра — одна из крупнейших в ...

Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности при онлайн-оплате
В колл-центре Сбербанка поведали о сообщениях клиентов: затруднения появляются ...

В ОЭЗ «Липецк» дали старт производству инновационных отопительных систем
Инвестиции в проект составили не менее млрд. руб. . Компания Viessmann откроет в ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться