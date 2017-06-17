Высший пилотаж планеристов в Ратмино

Подробности Опубликовано: 17.06.2017 16:17 Автор: Наталия Теряева

Сегодня в Дубне проходил третий этап Кубка по метательным планерам класса F3K Московского региона.

На поле в Ратмино между автодорогой и Волгой, не доезжая конюшен Понтекорво, бивуаком расположился на один день лагерь планеристов.

Первые два этапа соревнований состоялись в апреле и мае в Солнечногорске и Воронеже.

Третий этап организовали в Дубне. Повезло с погодой.

Соревнования по метательному планеризму состояли из десяти упражнений.

Больше десяти пилотов на ограниченной разметкой площадке раскручивались на месте, как дискоболы, и забрасывали свои планеры вверх за крюк на одном из крыльев. Планеры с размахом крыла от одного до полутора метров взмывали высоко в воздух и кружили на высоте 40 – 50 метров, управляемые с дистанционного пульта в руках каждого из пилотов.

Каждое упражнение длилось 10 минут и состояло в том, чтобы удержать планер в воздухе ровно заданное время или наоборот – как можно дольше.

Пилоты соревновались азартно, как игроки в покер. Они очень ревниво следили, чтобы болельщики и гости соревнований не приближались даже к лежащим на земле их моделям ближе, чем на метр. Готовились к каждому упражнению серьезно и сосредоточенно, как гимнасты на Олимпийских играх.

Модели планеров из углепластика или кевлара весили от 200 до 300 граммов и имели вид изготовленных заводским способом. Метательные планеры, естественно, летали без моторов. Держались в воздухе благодаря приобретенной в броске подъемной силе, пока она не исчезала из-за падения скорости планера. Программы управления планерами на расстоянии имели два-три полетных режима и меняли положение рулей летающих моделей.

Со своими собственноручно изготовленными пенопластовыми планерами на соревнования в качестве болельщиков прибыли и ученики Школы юного инженера «Вектор NICA». На свежем воздухе наблюдали за мастерами, учились. Провели в сторонке свои соревнования на дальность полета и точность приземления. Получили море удовольствия. Победила дружба.

9 сентября в Дубне пройдет шестой этап этого же Кубка Московского региона по метательному планеризму.