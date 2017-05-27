Добровольные пожарные показали класс
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- Опубликовано: 27.05.2017 14:33
Объединенный институт ядерных исследований совместно с пожарно-спасательной частью № 26 провели 26 мая соревнования добровольных пожарных дружин ОИЯИ на стадионе "Наука".
Участие приняли команды ЛФВЭ, ЛНФ, ЛИТ, ЛЯР, ЛЯП, РСУ, АТХ, ОГЭ ОИЯИ.
Соревнования представляли собой эстафету со следующими этапами: стометровка, тушение чучела, наполнение мишени, тушение горящего противня огнетушителями с углекислотой.
Призовые места распределились так:
- Команда ЛФВЭ (1 минута 20 секунд),
- Команда ЛНФ (1 минута 23 секунды),
- Команда АТХ (1 минута 25 секунд).
Надо отметить, что дружина Лаборатории физики высоких энергий одерживает победу уже четвертый год подряд, но в этом году она впервые получила новый переходящий кубок. Победителям и призерам вручили дипломы и денежные призы.