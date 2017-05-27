Добровольные пожарные показали класс

Подробности Опубликовано: 27.05.2017 14:33

Объединенный институт ядерных исследований совместно с пожарно-спасательной частью № 26 провели 26 мая соревнования добровольных пожарных дружин ОИЯИ на стадионе "Наука".

Участие приняли команды ЛФВЭ, ЛНФ, ЛИТ, ЛЯР, ЛЯП, РСУ, АТХ, ОГЭ ОИЯИ.

Соревнования представляли собой эстафету со следующими этапами: стометровка, тушение чучела, наполнение мишени, тушение горящего противня огнетушителями с углекислотой.

Призовые места распределились так:

Команда ЛФВЭ (1 минута 20 секунд), Команда ЛНФ (1 минута 23 секунды), Команда АТХ (1 минута 25 секунд).

Надо отметить, что дружина Лаборатории физики высоких энергий одерживает победу уже четвертый год подряд, но в этом году она впервые получила новый переходящий кубок. Победителям и призерам вручили дипломы и денежные призы.