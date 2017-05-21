Прошел всероссийский велодень
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- Опубликовано: 21.05.2017 07:40
- Автор: Наталья Борозна
Шестьдесят российских городов 19 мая поучаствовали в акции "На работу – на велосипеде". Цель акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье.
В Москве мероприятие был поддержано департаментом транспорта, а организовано проектом Let’s bike it!, популяризирующим велодвижение в России.
К сожалению, официальной информации, сколько дубненцев приняло участие, нет. Но, как мы знаем, великому множеству горожан не нужно дожидаться никакой акции, чтобы каждый отправляться на работу и обратно именно на велосипеде.
Итак, почему работники выбирают велосипеды? (По информации сайта http://bike2work.ru.)
- "Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км, опережая по данному показателю, как автомобили, так и общественный транспорт.
- Велосипедисты не страдают от пробок, это снижает риск опозданий на работу.
- 30-минутная поездка на велосипеде покрывает потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15 % реже берут больничный.
- Использование велосипеда позволяет существенно экономить на парковке (одно автомобильное место позволяет вместить до 10 велосипедов).
- Велосипед — самый экологичный вид транспорта".
Следующая акция пройдет 22 сентября.