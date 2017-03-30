Названы чемпионы ОИЯИ в шести видах спорта

Подробности Опубликовано: 30.03.2017 08:22 Автор: Кирилл Свояков

Подведены окончательные итоги 18-х спортивных игр, посвященных 61-й годовщине образования ОИЯИ. Имена чемпионов во всех видах спорта объявлены.

Финалом Игр 27 марта стал матч по баскетболу за первое место между командами «ОМУС» и «ВЧ-3559». Команда «ВЧ-3559» записала себе в актив победу со счетом 73:41 и стала чемпионом Игр. Второе место в этом виде спорта досталось команде «ОМУС». На 3-м – команда «Монголия».

В тот же день состоялась финальная игра по мини-футболу между командами «ОГЭ ОИЯИ» и «Россия». В упорнейшей борьбе чемпионское звание завоевала со счетом 4:1 стала команда «ОГЭ ОИЯИ». Два мяча были забиты на последней минуте.

Матч за 3 место в турнире футболистов сыграли команды «ВЧ-3559» и «Украина». Со счетом 4:2 выиграла команда «ВЧ-3559» и оказалась бронзовым призером соревнований.

Финальная встреча по волейболу тоже прошла 27 марта. За чемпионский титул боролись команды «Россия» и «Звезды АТХ». В каждой партии шла упорная борьба, но в концовке каждой партии «Россия» дожимала соперника и окончательно победила со счетом 3:0. Серебряные медали у волейболистов команды «Звезды АТХ». Бронзовые достались команде «ОМУС».

В соревнованиях шахматистов наблюдался невиданный ажиотаж

26 марта в шахматной комнате стадиона «Наука» прошло первенство по шахматам. В соревнованиях шахматистов наблюдался невиданный ажиотаж: участвовали целых 10 команд: «ЛИТ», «ЛФВЭ», «Узбекистан», «Азербайджан», «Россия», «Болгария+Армения», «НЭОСМИТ», «НЭОСМТ», «ВЧ-3559», «Монголия». В этом году впервые играли по швейцарской системе. Каждый тур дарил неожиданности: фавориты проигрывали новичкам, храня интригу до самого конца. Уверенно, с минимальными потерями, прошла всю дистанцию команда «Узбекистан». Второе место на удивление всем взяла команда воинской части 3559, показав, что военные сильны не только физически. На третьем месте оказалась молодая команда «НЭОСМИТ», показав зубы свом конкурентам.

А вот имена героев:

1 место – «Узбекистан» (Шухрат Каландаров, Алексей Бажажин)

2 место – «ВЧ 3559» (Рамиль Валеев, Вячеслав Пастухов)

3 место – НЭОСМИТ (Михаил Кашунин, Алексей Кудашкин)

На первой доске тройка сильнейших выглядит так:

1 место – Шухрат Каландаров

2 место – Михаил Кашунин

3 место – Евгений Александров (ЛИТ)

Особую благодарность игроки и организаторы выразили судье соревнований Евгению Александрову, который успевал рассаживать игроков, решать судейские вопросы, считать очки и играть.

Соревнования по гиревому спорту шли два и заверишились 25 марта. В упорной борьбе певрое 1 место заняла команда «Россия», на втором оказалась команда Университета «Дубна», на третьем – команда «Дружина».

Первенство по стрельбе из лука финишировало 12 марта в тире стадиона «Наука». Соревновались аж семь команд: «ИРЭН», «ЛФВЭ», «ЛФВЭ-2», «ВЧ-3559», «ЛТФ+ЛЯР+ЛФВЭ», «Россия», «ЛЯП+ЛТФ». Во время турнира пройти инструктаж и пострелять из лука мог каждый желающий. Каждому стрелку давалась пристрелочная серия из 3 выстрелов, и 3 серии по 3 выстрела. Максимально за одну серию можно было выбить 90 очков. Как показали результаты, уровень турнира значительно вырос.

В командном зачете первое место с рекордным результатом в 215 очков взяла команда «ЛФВЭ» в составе: Александр Щербаков, Вадим Шилин, Алексей Кудашкин. Второе место со 193 очками завоевала команда «ЛФВЭ-2», в которую вошли Михаил Филиппов, Антон Мележик, Мария Гулина. Третье место досталось команде «ИРЭН» со 178 очками. За нее выступали Тимерлан Амангалиев, Ерсултан Арынбек, Алишер Мутали.

В мужском личном первенстве первое место с 81 очками завоевал Михаил Филиппов, вторым стал с 78 очками ВадимШилин, на третьем с 70 очками оказался Сергей Юрьев. При равном количестве очков с Александром Щербаковым Сергей Юрьев получил «бронзу» за большее количество выбитых «десяток».

Среди женщин-лучниц призовые места распределились следующим образом:

1 место – Мария Гулина, 50 очков

2 место – Оксана Коваль, 32 очка

3 место – Екатерина Кудашкина, 19 очков

Поздравляем победителей и приглашаем в спортивные залы ОИЯИ всех, кто хочет стать чемпионом игр в следующем году!