В ОИЯИ лазают по стенам

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Опубликовано: 22.03.2017 05:33
Автор: Антон Мележик

Первенство по скалолазанию прошло в Дубне 9 марта в рамках 18-х спортивных игр ОИЯИ. Лазили по стенам спортзала на стадионе "Наука".

Турнир набирает популярность. Помимо сотрудников ОИЯИ и их детей попробовать свои силы в этом виде спорта допускался любой желающий.

Детский турнир "залезаек" насчитал 40 участников, а география не ограничилась Московской областью. В турнире для взрослых приняли участие 8 команд Объединенного института: ЛФВЭ-1, ЛФВЭ-2, ЛЯР, ЛЯП-1, ЛЯП-2, ЛЯП-3, ЛИТ-1, ЛИТ-2.

В упорной борьбе места распределились следующим образом: 
1 место: ЛЯР 
2 место: ЛФВЭ-2 
3 место: ЛЯП-3 

В личном первенстве среди женщин участвовало всего две сотрудницы ОИЯИ. 
1 место заняла Большакова Анастасия 
2 место: Пикельнер Татьяна 

В личном первенстве среди мужчин получилась следующая расстановка: 
1 место: Григоренко Леонид 
2 место: Атанов Николай 
3 место: Шевченко Константин 

Каждый участник получил великолепные эмоции и прекрасный опыт.

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