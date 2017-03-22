В ОИЯИ лазают по стенам

Подробности Опубликовано: 22.03.2017 05:33 Автор: Антон Мележик

Первенство по скалолазанию прошло в Дубне 9 марта в рамках 18-х спортивных игр ОИЯИ. Лазили по стенам спортзала на стадионе "Наука".

Турнир набирает популярность. Помимо сотрудников ОИЯИ и их детей попробовать свои силы в этом виде спорта допускался любой желающий.

Детский турнир "залезаек" насчитал 40 участников, а география не ограничилась Московской областью. В турнире для взрослых приняли участие 8 команд Объединенного института: ЛФВЭ-1, ЛФВЭ-2, ЛЯР, ЛЯП-1, ЛЯП-2, ЛЯП-3, ЛИТ-1, ЛИТ-2.

В упорной борьбе места распределились следующим образом:

1 место: ЛЯР

2 место: ЛФВЭ-2

3 место: ЛЯП-3



В личном первенстве среди женщин участвовало всего две сотрудницы ОИЯИ.

1 место заняла Большакова Анастасия

2 место: Пикельнер Татьяна



В личном первенстве среди мужчин получилась следующая расстановка:

1 место: Григоренко Леонид

2 место: Атанов Николай

3 место: Шевченко Константин



Каждый участник получил великолепные эмоции и прекрасный опыт.