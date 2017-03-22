В ОИЯИ лазают по стенам
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- Опубликовано: 22.03.2017 05:33
- Автор: Антон Мележик
Первенство по скалолазанию прошло в Дубне 9 марта в рамках 18-х спортивных игр ОИЯИ. Лазили по стенам спортзала на стадионе "Наука".
Турнир набирает популярность. Помимо сотрудников ОИЯИ и их детей попробовать свои силы в этом виде спорта допускался любой желающий.
Детский турнир "залезаек" насчитал 40 участников, а география не ограничилась Московской областью. В турнире для взрослых приняли участие 8 команд Объединенного института: ЛФВЭ-1, ЛФВЭ-2, ЛЯР, ЛЯП-1, ЛЯП-2, ЛЯП-3, ЛИТ-1, ЛИТ-2.
В упорной борьбе места распределились следующим образом:
1 место: ЛЯР
2 место: ЛФВЭ-2
3 место: ЛЯП-3
В личном первенстве среди женщин участвовало всего две сотрудницы ОИЯИ.
1 место заняла Большакова Анастасия
2 место: Пикельнер Татьяна
В личном первенстве среди мужчин получилась следующая расстановка:
1 место: Григоренко Леонид
2 место: Атанов Николай
3 место: Шевченко Константин
Каждый участник получил великолепные эмоции и прекрасный опыт.