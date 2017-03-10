В Дубне наградили флеровских пловцов

Подробности Опубликовано: 10.03.2017 11:31 Автор: Никита Крутиков

Открытые соревнования по плаванию, посвященные памяти основателя и первого директора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Георгия Николаевича Флёрова завершились рекордами.

На пятидесятиметровых дорожках бассейна «Архимед» Объединенного института ядерных исследований в личном первенстве состязались около трехсот пловцов из Дубны, Москвы, Твери, городов Московской, Тверской, Ярославской, Тульской, Калужской и Ивановской областей. Итоги подводились по сумме очков в плавательном двоеборье в 12 возрастных группах, отдельно для мужчин и женщин.

За два дня соревнований местные пловцы установили пять рекордов Дубны – четыре личных и один в составе мужской эстафетной команды.



Рекордсменом Дубны на дистанциях 100 м в/с (53,70) и 200 м в/с (1.58,65) стал Илья Голубцов.



Элина Касьянова добилась рекорда Дубны в плавании на спине на дистанции 50 м (31,52).



Алексей Сасин зафиксировал рекорд Дубны в плавании на спине на дистанции 200 м (2.18,80).



Илья Голубцов, Никита Юрутин, Павел Овчинников и Данила Соболев в составек команды установили рекорд Дубны в эстафетном плавании 4 х 100 м вольным стилем (3.38,69).

А звания чемпионов соревнований добились Ирина Мигулина, Нонна Бурова, Мария Аликина, Анастасия Демирбаш, Елена Пеункова, Владимир Кишкин, Дмитрий Бычков, Кирилл Борисов, Илья Голубцов, Данила Соболев.



Вице-чемпионами названы Светлана Гикал, Светлана Смирнова, Мария Чистоступова, Ольга Середа, Владимир Тарасов, Алексей Чижов, Сергей Михеев, Никита Юрутин, Кирилл Щербаков.



Бронзовые награды достались Любови Григорьевой, Анне Сергеевой, Элине Касьяновой, Камилле Тукумовой, Дмитрию Коробову, Юрию Руденко, Алексею Сасину.



Победителей, призеров и рекордсменов награждали директор спорткомплекса ОИЯИ и бассейна «Архимед» Владимир Ломакин и директор ДЮСШ «Дубна» Алексей Чарыков.