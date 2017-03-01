В Дубне появилась ночная лига. Как в Сочи

Подробности Опубликовано: 01.03.2017 07:00 Автор: Кирилл Свояков

Президент Путин организовал ночную хоккейную лигу. А депутат Мособлдумы Орлов – ночную волейбольную лигу.

Почему хоккейная лига президента Путина ночная – понятно. По ночам на ледяную площадку вместе с Президентом выходят с клюшкой руководители высокого ранга. Все их дневное время отдано государственным делам. Впрочем, ночью с Президентом они, скорее всего, играют не только в хоккей.

Ночную волейбольную лигу депутат Александр Орлов создал три года назад для популяризации волейбола среди рядовых жителей Подмосковья. Видимо потому, что лига действовала в Талдомском районе, в Дубне о ней до последнего времени народ ничего не слыхал.

И вот на днях, 26 февраля, во дворце спорта «Радуга» наукограда встретились на волейбольной площадке три команды: «Дубна», «Запрудня» и «Вербилки». Как говорят очевидцы, команды показали высочайший уровень игры, весь вечер проходил с накалом, в котором до последнего не было ясно, кто одержит победу.

Игры завершились с результатом:

«Дубна» – «Вербилки» 2:0

«Запрудня» – «Вербилки» 2:0

«Дубна» – «Запрудня» 1:2

В этом году игры ночной волейбольной лиги посвящены памяти игрока одной из команд Ольги Румянцевой, которая трагически ушла из жизни.

Участники лиги говорят, что главная ее задача – популяризировать волейбол среди населения, развивать любительскую ветку этого прекрасного вида спорта. По их словам, волейбольная лига хороша еще и тем, что для участия в ней от игроков не требуется определенного уровня мастерства, физической подготовки или ростовых показателей. Главное, чтобы было желание играть и выигрывать, а все остальное – дело времени. Если регулярно тренироваться, выкладываться, то придет мастерство и физическая готовность будет на уровне.

И это прекрасно. Смущает одно: почему волейболом надо заниматься ночью? Впрочем, стеремление вовлечь народ в ночные занятия вызывает вопрос не только по поводу волейбола и хоккея.

Удивляет и задор организаторов ночей в музее, библионочей, ночей на катке и тому подобных мероприятий.

Понятно, что это маркетинг, использующий волну популярности фильма «Ночь в музее». Но стоят ли приобретения от такого маркетинга недосыпания участников этих ночей и подорванного их недосыпанием здоровья? Ведь жизнь реальна в отличие от кино. И в реальной жизни природа определила человеку ночью спать. Чтобы у него были силы вести активную жизнь днем.

Так давайте в согласии с природой все наши лиги, музеи, библиотеки и катки посвятим дню. В крайнем случае – раннему вечеру. Президента трогать не будем, у него свой график.



