Лучший бомбардир СШ «Волна»: Максим Костомаров

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Опубликовано: 30.12.2016 12:44
Автор: Светлана Козлова

Накануне Нового года на стадионе «Волна» чествовали юношескую  футбольную команду. Медали от Федерации футбола Московской области получил каждый футболист, а приз «Земной шар с буцей» вручили капитану команды и лучшему её бомбардиру Максиму Костомарову, забившему в этом году 46 голов.

29 декабря в футбольном зале спортивной школы «Волна» вручали кубок Федерации футбола Московской области команде футболистов, занявшей третье место в Первенстве Московской области по футболу среди юношеских команд 1999-2000 года рождения. Тренирует команду Илимдар Иззетович Меметов. Он пояснил, что до второго места команде не хватило всего одного очка, и второе место досталось команде из Химок. Первое заняла команда из Ново-Синькова.

Награды от Федерации футбола Московской области вручали ребятам директор СШ «Волна» Павел Прох и начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Геннадий Минаев. Каждый футболист получил медаль и диплом, а командир команды Максим Костомаров удостоился приза «Лучшему бомбардиру» – керамической статуэтки «Земной шар с буцей». (Бутсы или буцы – это специальная обувь для игры в футбол). Максим в этом году забил 46 мячей в ворота противника. Другую статуэтку, изображающую буцу уже без земного шара, получил плеймейкер Роман Ксенофонтов. Главная роль плеймейкера или делающего игру – доставлять мяч непосредственно до нападающих.

Особенно радовался за ребят Илимдар Иззетович, он даже преподнес лучшим игрокам личную награду в конвертах, на которых написал изречения знаменитых футболистов. Так на конверте лучшего бомбардира Максима Костомарова приведены слова немецкого футболиста, выступающего за английский клуб «Арсенал» и национальную сборную Германии, Месута Озила: «Ничто не кончено, если вы проигрываете игру. Всё кончено, если вы теряете веру и надежду».

 

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