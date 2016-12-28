Лучших спортсменов Дубны наградили кубками

Подробности Опубликовано: 28.12.2016 07:37 Автор: Светлана Козлова

Стол в зале заседаний администрации ломился от кубков, стопкой возвышались грамоты, стульев не хватало для всех, кого торжественно награждали за спортивные достижения в уходящем году.

Перед вручением кубков и грамот начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Геннадий Минаев привел данные статистики. 37% жителей Дубны занимаются спортом. 48 видов спорта популярны в города, а более всего – плавание, волейбол, футбол. Четыре спортивные школы обучают 20 видам спорта две тысячи ребят. Более трехсот соревнований прошли в Дубне в течение года.

Были у спортивного года свои прорывы. После 30 лет перерыва дубненская волейбольная команда (тренер Галина Рудковская) вернула себе звание лучшей, завоевав победу в Чемпионате Московской области. Стал набирать силу утративший было позиции баскетбол. Появился новый вид спорта – фехтование.

Из проблем Геннадий Минаев выделил самую болезненную – недостаток денег на так называемые выезды, то есть на соревнования, сборы, переподготовку. «Если бы мы решили проблему с финансированием выездов, наши достижения выросли бы в разы», – подытожил спортивный начальник.

После отчета началась церемония награждения. Кубки и грамоты вручали заместитель руководителя города Николай Мадфес и начальник отдела организационно-массовой работы Екатерина Чайникова.

Звание «Лучший спортсмен» завоевал в этом году член сборной России самбист Заур Азизов. В его послужном списке первое место в Кубке мира по самбо в Москве, третье место на Чемпионате Европы в Казани, второе место на Чемпионате России по боевому самбо в Петрозаводске.

Лучшей спортсменкой Дубны признали члена сборной команды России воднолыжницу Юлию Удовиченко, воспитанницу школы водного спорта «Дубна». Она заняла третьи места в трех Первенствах России – трамплин, слалом, многоборье.

Лучшим спортсменом среди ветеранов стал тяжелоатлет Константин Киселев. Он завоевал первые места в соревнованиях по тяжелой атлетике на Чемпионате России, Чемпионате мира и Кубке России.

Лучшим тренером назвали Григория Асрияна, тренера по настольному теннису в ДЮСШ «Дубна». Его воспитанники Александр Лапшинов и Анна Сергеева добились высоких показателей в первенствах Московской области и Центрального Федерального округа.

Звание «Лучшая команда» получила футбольная команда мальчиков 2004-2005 г.р. из СШ «Волна». Победы команды: первое место на Первенстве МО по футболу, первое место на Первенстве МО по мини-футболу, первое место в Кубке России по футзалу.

«Открытием года» назвали фехтовальщика Александра Столупина (СШ «Волна»), волейболисток Кристину Арефьеву и Алину Симарину (обе из СДЮСШОР) и четверку пловцов – это Юрутин Никита, Щербаков Кирилл, Соболев Данила, Голубцов Илья – за победу в эстафетном плавании 4х200. Им удалось побить рекорд города, продержавшийся в эстафетном плавании 25 лет. Результат нового рекорда 8.22.01.

Кубками и грамотами наградили коллективы физкультурников, одержавших победу в Спартакиаде. 1 место заняли ОИЯИ и университет «Дубна» (среди образовательных учреждений). 2 место – МКБ «Радуга». 3 место – НПО КРИПТЕН

На Спартакиаде школьников первое место поделили лицей «Дубна» и школа №3. Второе место у девятой школы, третье место у гимназии №11.

Когда прозвучала фамилия Злотниковы, за наградой вышли шестеро. Самой маленькой Злотниковой – Марусе – 4 года, её сестре Тасе 10лет. Вместе с ними за кубком последовали мама Анастасия, папа Сергей, дедушка Евгений и прадедушка Никита Дмитриевич Порошин, ему 89 лет. Злотниковы победили в номинации «Самая спортивная семья». Анастасия попыталась перечислить «Открытой Дубне» виды спорта, которыми занимаются её домочадцы, но сбилась. Не мудрено. Теннис (открытый и настольный), баскетбол, лыжи, шахматы, хоккей, плавание, бадминтон, туризм и даже сквош. Семья участвует практически во всех городских соревнованиях и мероприятиях и не мыслит своей жизни без спорта. Десятилетняя Тася занимается в ДЮСШ и показывает хорошие результаты. Всероссийский турнир по настольному теннису «Олимпийская смена» на призы компании «Брайт», 27-29 мая 2016 г., г. Рыбинск – победитель. Первенство Московской области по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет, 7-9 октября 2016г., Орехово-Зуево – призер. Кубок города по лыжным гонкам сезон 2015-2016г. – победитель.

Столь же успешна в занятиях физкультурой семья Левочкиных-Складновых – второй номинант по спортивным итогам года.

Награды также получили лучшие организаторы спортивных соревнований, лучшие учителя и инструкторы физкультуры, а также благотворители. Среди благотворителей – Вячеслав Борисович Саванеев, Евгений Юрьевич Рогожин, организации и предприятия: Объединенный институт ядерных исследований, ДМЗ, Криптен, ПТО ГХ, L&Т. Без их спонсорской помощи массовый спорт просто не выживет.