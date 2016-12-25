Волейболисты ОИЯИ опробовали новый спортзал

Подробности Опубликовано: 25.12.2016 07:29 Автор: Светлана Козлова

Волейболисты ОИЯИ в субботу, 24 декабря, сыграли со сборной Дубны в обновленном спортзале на институтском стадионе «Наука». Главным событием стало не соревнование, а то, что это была первая игра после реконструкции зала – испытательная.

Новые окна, новое освещение, свежевыкрашенные стены, а самое важное – новый пол. (Немногочисленным зрителям даже выдали бахилы, чтобы они его не испортили «росчерками»). Зал преобразился до неузнаваемости, признались волейболисты. Пока они тренировались перед игрой: били о пол каждый своим мячом, оттачивали подачи, руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов рассказал ОД о реконструкции зала.

«В этом году прошел второй этап реконструкции стадиона «Наука». В его рамках полностью реконструировали футбольное поле: его выровняли, посеяли футбольную траву, приобрели специальную технику для ухода. Другая часть работ – это реконструкция спортзала. В нем полностью заменили окна, освещение, пол, последнее особенно важно для волейболистов и баскетболистов. Это спортивный паркет, который лежит на специальной амортизирующей резиновой подложке – для повышения амортизации пола и прыжка. До этого пол был старый, неровный, можно сказать, местами травмоопасный. Его, конечно, ремонтировали по чуть-чуть, а в этом году приняли решение целиком убрать. Старый пол демонтировали до плит перекрытия, сделали новую стяжку, новую изоляцию и настелили новый специализированный спортивный паркет. Реконструкция зала проводилась на средства ОИЯИ».

Невозможно не заметить в зале живописно расписанные стены. Первое впечатление, что это исключительно для красоты, разрушается, когда обнаруживаешь на стене железные штыри, углубления и прочие спецдетали. Как оказалось, это скалодром. В спортзале занимаются не только волейболисты и баскетболисты (для них нанесена разметка волейбольная и баскетбольная), а зимой футболисты, но и секция альпинизма. Ей и принадлежит скалодром.

Перед началом игры, когда две команды выстроились, в зал внесли красивый кубок. Он предназначался виновнику еще одного торжества – общественному тренеру по волейболу Николаю Алексеевичу Тамбергу. На днях ему исполнилось 85 лет. Кубок ветерану спорта вручил директор спорткомплекса ОИЯИ Владимир Ломакин. Николай Алексеевич Тамберг по-прежнему успешно тренирует волейбольную команду. Судьей праздничной игры тоже был он. Много добрых слов услышал он от капитана волейбольной команды ОИЯИ вице-директора ОИЯИ, академика РАН Григория Трубникова.

Старт первой игре в обновленном зале дал свисток, который доверили для ответственного момента руководителю управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрею Тамонову. Это своего рода признание и благодарность ему и в его лице всей дирекции ОИЯИ, воплотившей в жизнь давнюю мечту тех, кто занимается на стадионе «Наука».