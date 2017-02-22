В Подмосковье напечатали коттедж целиком на 3D-принтере

Подробности Опубликовано: 22.02.2017 00:52 Автор: Никита Крутиков

Строительный 3D-принтер российской компании напечатал небольшой одноэтажный коттедж в городе Ступино Московской области.

Строительство проходило на территории Ступинского завода ячеистого бетона. Печать несущих стен, перегородок и ограждающих конструкций здания длилась меньше суток. Чистое машинное время печати составило 24 часа.

Создатели россйского мобильного строительного принтера из компании Apis Cor называют свое оборудование уникальным, не имеющим аналогов в мире. Для принтера была создана специальная автоматическая система замешивания и подачи смеси на печать в чёткой синхронизации с принтером.

В состав строительной смеси входят побочные продукты разных производств, утверждается на сайте компании. Но не уточняется состав этой смеси. Авторы напечатанного дома просто называют свою строительную смесь геополимерным материалом.

Конструкция ступинского строительного 3d-принтера напоминает башенный кран. Такой принтер может производить процесс печати, находясь как внутри строящегося здания, так и снаружи. Принтер имеет не очень большие габариты, легко транспортируется и имеет встроенную систему автоматического выравнивания по горизонту и систему стабилизации. Инженером-разработчиком оборудования стал Никита Чен-Юн-Тай, основатель и руководитель компании Apis Cor.

Напечатанное здание площадью 38 м² имеет сложную округлую форму. Кровля плоская. Такой проект был выбран неслучайно. Одна из главных целей строительства — продемонстрировать гибкие возможности оборудования и разнообразие доступных форм

Производители вышедшего из-под сопла 3D-принтера коттеджа подчеркивают, что впервые в российской строительной практике дом был отпечатан целиком, а не собран из отпечатанных панелей.

Дом печатали зимой, хотя использованная в качестве стройматериала бетонная смесь обычно применется при температуре + 5˚С. Поэтому процесс печати происходил под крытым тентом, где поддерживался необходимый температурный режим.

Кровлю выполнили из полимерной мембраны. Полотна мембраны сваривали специальным оборудованием с помощью горячего воздуха. При устройстве плоской кровли применена специальная клиновидная теплоизоляция. Она представляет собой готовый конструктор для создания нужных уклонов и контр-уклонов.

Стены отпечатанного дома утеплили в одной части дома засыпным теплоизоляционным материала, в другой – заливным полиуретановым составом. Материалы утепления не требуют крепежа, а просто заполняют все пустоты в пространстве между несущей стеной и внешней бетонной конструкцией.

Стоимость строительства отпечатанного дома составила 593 568 рублей, или примерно 16 тыс. рублей за квадратный метр. Она включает все работы по реализации проекта «под ключ»: работы и материалы для изготовления фундамента, крыши, внешних и внутренних отделочных работ, утепления стен, установки окон, а также полов и натяжных потолков.

Квадратный дом с использованием материалов средней ценовой категории будет обходится и того дешевле — 13 тысяч рублей за квадратный метр, утверждают производители напечатанного коттеджа.