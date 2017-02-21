3D-принтер восстанавливает сокровища Пальмиры

Подробности Опубликовано: 21.02.2017 21:04 Автор: Кирилл Свояков

Скульптуры из древнего сирийского города Пальмира, обезображенные молотками боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, отремонтированы в Италии с помощью 3D-принтера.

Два погребальных бюста мужчины и женщины сумел спасти от полного уничтожения хранитель музея Пальмиры, профессор Халид аль-Асад. Отказ выдать боевикам места хранения других бесценных памятников истории стоил ему жизни. В августе 2015 года 82-летнего профессора Аль-Асада террористы публично обезглавили на главной площади города.

Бывший министр Италии культуры Франческо Рутелли, организовал перевозку двух статуй из Пальмиры в Дамаск, а потом через Бейрут в Рим, где специалисты приступили к их восстановлению, сообщает CNN.

Бюсты мужчины (названного юношей из Пальмиры) и женщины датируются вторым – третьим веком н.э. Некоторые фрагменты изображений были полностью утеряны.

В ходе реставрации специалисты Высшего института консервации ииреставрации в Риме провели полное лазерное сканирование скульптур, что позволило им создать 3D-модель правой половины лица «юноши из Пальмиры». На основе ее зеркального отражения была создана форма для изготовления протеза утраченной левой части головы барельефа.

Все заполняющие лакуны в скульптурах фрагменты напечатали на 3D-принтере из массы на основе нейлонового порошка. Затем их прикрепили к скульптурам миниатюрными магнитами. Эта технология позволит без нанесения вреда памятнику заменить протез на оригинальную часть, если она будет найдена в будущем.

До конца февраля 2017 года отреставрированные памятники можно будет увидеть на выставке «Восстановленные из обломков — Эбла, Нимруд, Пальмира» в римском Колизее. После ее окончания барельефы будут отправлены в Дамаск для возвращения в Пальмиру.

Справка

Сирийский город Пальмира — один из известнейших античных памятников на азиатском континенте. Там сохранилось более двух тысяч римских сооружений, построенных в доисламскую эпоху.

27 июня 2015 года боевики ИГ начали разрушение комплекса с уничтожения статуи «Лев Аллат», сделанной в начале I века нашей эры. 23 августа террористы взорвали храм Баалшамина, построенный в 131 году нашей эры в честь одного из богов местного пантеона, а в V веке превращенный в христианскую церковь. 30 августа варвары уничтожили еще один памятник — храм Бэла, являвшийся одной из главных святынь города. Четвертого сентября радикалы взорвали три уникальные погребальные башни, а 5 октября взорвали Триумфальную арку, считавшуюся визитной карточкой не только Пальмиры, но и всей Сирии.

Ранее от рук террористов пострадал также всемирно известный археологический музей в иракском Мосуле с его знаменитым собранием ассирийских и парфянских древностей. Были разрушены древние ассирийские города Нимруд и Дур-Шаррукин. В сирийском Хомсе подвергся разрушению архитектурный ансамбль церквей и мечети Ибн аль-Валида и крупнейший античный амфитеатр Сирии в городе Бурса.