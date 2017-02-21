Терминатора напечатали в Перми

Подробности Опубликовано: 21.02.2017 20:21 Автор: Кирилл Свояков

Программист из Перми напечатал на 3D-принтере говорящего терминатора.

В качестве хобби пермский программист Александр Осипович уже восемь лет занимается изготовлением модели робота-терминатора Т800.

Тело терминатора он напечатал на 3D-принтере у себя дома, рассказал Александр Осипович интернет-порталу «ПроПермь». Как купил принтер в 2013 году, так сразу и начал печатать. И вот только сейчас, в 2017 году, закончил скелет робота из пластика.

«Мозг» терминатора в виде программы на языке VisualBasicмолодой человек начал создавать в 2009 году, когда учился в университете. К задуманному Александром уровню технологий очередная версия языка программирования приблизилась только в 2011 году.

А в 2013 году программист получил от компании Google чертеж терминатора.

История такая. Компания Googleпроводила акцию в поддержку самодеятельных инженеров. Александр Осипович, желая включиться в акцию, написал в компанию, что хочет собрать робота внутри человеческого скелета, который демонстрируется на школьных уроках биологии. Ему оттуда ответили предложением купить 3D-принтер и напечатать на нем робота Т800. К письму приложили подробные чертежи робота с инструкциями по установке сервоприводов.

И вот робот-терминатор напечатан. С помощью компьютерной программы Александра он

умеет двигать головой, определять свое положение в пространстве и даже пытается вести беседу. Информацию для разговора робот ищет в интернете. Знания накапливает в процессе диалога.

Ходить пока не научился. Чтобы поставить робота на ноги, необходимы мощные сервоприводы.

Фото и видео: личный архив Александра Осиповича