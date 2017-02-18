Учитесь моделировать вместе с нами!

Подробности Опубликовано: 18.02.2017 21:27 Автор: Наталия Теряева

Школьники проекта "NICA-школа" овладевают трехмерным моделированием и снимают об этом ролики. Это очень весело и увлекательно. Присоединяйтесь!

С октября 2016 года в Центре дополнительного образования «Юна» начал работу проект «NICA-школа». Участники проекта – школьники разных школ Дубны и разных классов – с третьего по седьмой.

Ребята учатся трехмерному моделированию разнообразных предметов – от снежинок и снеговиков до ракеты и детектора MPD коллайдера NICA, который строится в Объединенном институте ядерных исследований. Они равняются на инженеров-конструкторов детектора MPD и пытаются сделать в стократном уменьшении детали детектора, которые только вышли из-под рук конструкторов комплекса NICA. Самый современный в мире коллайдер NICA рождается у них на глазах.

Смоделированные изделия печатают на 3D-принтере.

Чтобы поделиться своим умением с друзьями и всеми, кто захочет присоединиться к техническому творчеству в проекте «NICA-школа», мы решили открыть свой учебный канал на youtube. Там ребята будут выкладывать снятые ими собственноручно видеоуроки 3d-моделирования в системе автоматического проектирования (САПР) ADEM.

Интегрированная CAD/CAM/CAPP/PDM система ADEM-VX стала первой российской системой автоматичекского проектирования для сквозного цикла проектирования и производства.

Группа ADEM была основана в 1994 году в результате объединения усилий коллективов российских компаний «Элгра» (Москва) и «Крона» (Ижевск)

Специалисты компании «Элгра» разработали систему «CherryCAD» © (1987–1994) для решения задач плоского и объемного моделирования.

Сотрудники компании «Крона» создали CAM систему «Катран» © (1986–1994), автоматизирующую подготовку технологических процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ.

Главный продукт группы компаний ADEM — Интегрированная CAD/CAM/CAPP/PDM система ADEM

ADEM – Automated Design, Engineering & Manufacturing (Автоматизированное проектирование, расчет и изготовление)

В 2015 году САПР ADEM стала членомдвижения JuniorSkills наряду с широко известной в мире американской САПР Solidworks.

В проекте «NICA-школа» изучаются обе ведущие системы автоматического проектирования – ADEM и Solidworks.

Программный комплекс ADEM нам предоставили сами разработчики.

Открывают учебный канал первые три ролика о том, как создать ракету с помощью САПР ADEM/CAD.

Модель ракеты состоит из двух частей: лобовой и корпуса со стабилизаторами. Размеры и конструкция модели ракеты взяты из учебника по ракетному моделированию для школьников, разработанного еще в конце 60-х годов ХХ века – на пике популярности детского технического творчества в СССР.

Соревнования по ракетному моделированию требуют, чтобы модель ракеты была многоразовой. После запуска и выгорания твердого топлива в двигателе лобовая часть должна вышибаться специальным зарядом, а корпус ракеты – спускаться на землю при помощи парашюта. Именно поэтому ракета состоит из двух частей.

Если изготавливать ракету на 3D-принтере, то ее приходится делить на части, исходя из размеров принтера.

В стандартный настольный 3D-принтер помещается изделие высотой не более 200 мм. Поэтому при высоте корпуса ракеты 355 мм его пришлось разделить при моделировании на две части – низ с тремя стабилизаторами и середину, которая ступенькой входит в нижнюю часть и принимает в себя сверху лобовую часть ракеты.

Каждую из трех частей ракеты ребята смоделировали в отдельном ролике.

Ролик о создании головной части снял ученик 4 класса Михаил Чередеев:

Середину моделировал и снимал на видео семиклассник Павел Топчубаев:

А построение низа со стабилизаторами показал в своем ролике ученик 3 класса Иван Шилов:

Руководит проектом «NICA-школа» в Центре дополнительного образования «Юна» кандидат физико-математических наук Наталия Юрьевна Теряева.