Работа почты в июньские праздники

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Опубликовано: 08.06.2018 00:40
Автор: ОД

Дмитровский почтамт сообщает о расписании работы почтовых отделений Дубны в праздники. В трех отделениях из пяти выходной предусмотрен не только 12 июня, но и 10-го. Обеденный перерыв во все указанные дни отменен.

ОПС 141980

9 июня - 8.00 - 19.00

10 июня - 9.00 - 14.00

11 июня - 9.00 - 18.00

12 июня - выходной

13 июня - 8.00 - 20.00

 

ОПС 141981

9 июня - 8.00 - 19.00

10 июня - 9.00 - 14.00

11 июня - 9.00 - 18.00

12 июня - выходной

13 июня - 8.00 - 20.00

 

ОПС 141983

9 июня - 8.00 - 19.00

10 июня - выходной

11 июня - 9.00 - 18.00

12 июня - выходной

13 июня - 8.00 - 20.00

 

ОПС 141985

9 июня - 9.00 - 17.00

10 июня - выходной

11 июня - выходной

12 июня - выходной

13 июня - 9.00 - 18.00

 

ОПС 141986

9 июня - 9.30 - 18.00

10 июня - выходной

11 июня - 9.30 - 19.00

12 июня - выходной

13 июня - 9.30 - 19.00.

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