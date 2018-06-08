Работа почты в июньские праздники
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- Опубликовано: 08.06.2018 00:40
- Автор: ОД
Дмитровский почтамт сообщает о расписании работы почтовых отделений Дубны в праздники. В трех отделениях из пяти выходной предусмотрен не только 12 июня, но и 10-го. Обеденный перерыв во все указанные дни отменен.
ОПС 141980
9 июня - 8.00 - 19.00
10 июня - 9.00 - 14.00
11 июня - 9.00 - 18.00
12 июня - выходной
13 июня - 8.00 - 20.00
ОПС 141981
9 июня - 8.00 - 19.00
10 июня - 9.00 - 14.00
11 июня - 9.00 - 18.00
12 июня - выходной
13 июня - 8.00 - 20.00
ОПС 141983
9 июня - 8.00 - 19.00
10 июня - выходной
11 июня - 9.00 - 18.00
12 июня - выходной
13 июня - 8.00 - 20.00
ОПС 141985
9 июня - 9.00 - 17.00
10 июня - выходной
11 июня - выходной
12 июня - выходной
13 июня - 9.00 - 18.00
ОПС 141986
9 июня - 9.30 - 18.00
10 июня - выходной
11 июня - 9.30 - 19.00
12 июня - выходной
13 июня - 9.30 - 19.00.